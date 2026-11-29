共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

マヌエル・ノイアーがファンとの交流会で、今季限りで現役生活を終えることがほぼ確実だと認めた。バイエルン・ミュンヘンのGKは昨年も引退寸前だったが、さらに1年続けることを決めていた。交流会ではすべてが予定通りに進んだわけではない。ケーキを切る際には指に切り傷を負った。

40歳という年齢を考えれば、ノイアーの現役生活が終わりに近づいているのは驚きではない。「昨季の時点で、85％くらいは引退するつもりだった」と語る。「でも、僕たちには素晴らしいチームがある。ゼーベナー通りの雰囲気も、テクニカルスタッフやクラブ職員を含め、今ほど良かったことはない。だからこそ楽しいんだ」

「ここでの僕の時間は、この夏に終わると思っている。残された時間を楽しもうとしているだけだ。今はチームの雰囲気が本当にいい。それが、僕が長年クラブに忠誠を尽くしてきた理由でもあるし、チームの選手たちとプレーするのが楽しい理由でもある」

ノイアーは、もっとプライバシーが欲しいとも示唆した。どのチームメイトと1日だけ入れ替わりたいかと聞かれると、こう答えた。「むしろ若くて無名の選手を選ぶね。まだ注目を浴びていない若手選手なら、もう少しプライバシーがあるから」

広告 広告

「それこそが若い選手であることの利点だと思う。知られていないから、やりたいことができる。ただ、入れ替わるのは1日だけだよ。例えば今朝のようにカフェに行けば、僕は写真撮影やサインに応じることになると分かっているからね」

Related Topics

「それはごく普通のことだし、子どもたちの顔に笑顔を浮かべることができれば、僕たちももちろんうれしい」。そう語るノイアーは、足の負傷でウインターブレイクまで離脱する。そのため、最近はヨナス・ウルビヒがゴールを守っている。ノイアーは23歳の同胞に全幅の信頼を寄せている。

「クラブのことも考えている。ヨナスと一緒に将来に向けて何かを築き、今後10年間はトップクラスのGKがゴールを守れるようにしたい。ヨナスは素晴らしい仕事をしている。チームのために最高のパフォーマンスを見せてくれていて、僕も本当にうれしい」

広告

「僕たちは毎日、楽しく練習に来て、互いに刺激し合い続けられるよう、常に少しずつ基準を上げようとしている」。そう語るノイアーは、2006年8月19日にシャルケ04でブンデスリーガデビューを果たし、2011年からバイエルンでプレーしている。

ファンとの交流会で、ノイアーは大きなケーキを切るよう招かれた。しかし、予定通りにはいかなかった。2014年のワールドカップ優勝メンバーは親指を切り、その後、傷口を覆う処置が必要になった。ノイアーは負傷した親指のまま、交流会が終わるまでに多くのサインにも応じなければならなかった。