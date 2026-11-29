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マヌエル・ノイアーがファンとの交流会で、今季限りでキャリアを終えることがほぼ確実だと認めた。バイエルン・ミュンヘンのGKは昨年も引退寸前だったが、もう1年続けることを決めていた。しかし、この日のイベントは予定通りには進まず、ケーキを切る際に切り傷を負った。

40歳という年齢を考えれば、ノイアーのキャリアに終わりが近づいているのは驚きではない。「昨季の時点で、引退する気持ちは85％くらい固まっていた」と語る。「でも、これほど素晴らしいチームがあるし、ゼーベナー通りの雰囲気は今がこれまでで一番いい。コーチングスタッフやクラブの職員との関係も含めて、ここにいるのは楽しいんだ」

「ここでの僕の時間は、この夏に終わると思っている。残された時間を楽しもうとしているだけだ。今のチームには本当にいい雰囲気がある。それも、僕が長年クラブに忠誠を尽くし、チームの選手たちとプレーすることを楽しんできた理由だ」

ノイアーは、もっとプライバシーが欲しいとも示唆した。どのチームメイトと1日だけ入れ替わりたいかと聞かれ、こう答えている。「どちらかと言えば、まだ無名の若い選手を選ぶよ。まだ脚光を浴びていない若い選手なら、もう少しプライバシーがあるからね」

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「若い選手であることの利点は、まさにそこだと思う。知られていないから、好きなことができる。ただし、入れ替わるのは1日だけだ。例えば今朝のようにカフェに行けば、写真撮影やサインに応じることになるのはもちろん分かっているからね」

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「それはごく普通のことだし、子どもたちを笑顔にできれば、僕たちももちろんうれしい」とノイアーは語る。足の負傷により、冬季中断期間まで離脱する見込みだ。そのため、最近はヨナス・ウルビヒがゴールを守っている。ノイアーは同胞の23歳に全幅の信頼を寄せている。

「クラブのことも考えているし、ヨナスと一緒に将来に向けて何かを築きたい。そうすれば、少なくとも今後10年間はトップクラスのGKがゴールを守ってくれる。ヨナスは素晴らしい。チームのために最高のパフォーマンスを見せていて、僕も本当にうれしいよ」

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「僕たちは毎日楽しく練習に来て、いつも少しずつ基準を引き上げようとしている。そうやって互いを高め続けられるんだ」とノイアーは語った。2006年8月19日にシャルケ04でブンデスリーガデビューを果たし、2011年からはバイエルンでプレーしている。

ファンとの交流イベントでは、ノイアーが大きなケーキを切る役を任された。しかし、予定通りにはいかなかった。2014年のワールドカップ優勝者は親指を切ってしまい、手当てを受ける必要があった。その後、傷ついた親指でサインにも応じ、イベントは終了した。