マヌエル・ノイアーのドイツ代表復帰が現実味を帯びてきた。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、40歳のGKを55人のW杯予備メンバーに選出した。

ノイアーは昨年欧州選手権後に代表引退を表明したが、バイエルンでの活躍から最近再び復帰の噂が浮上していた。

スカイ・スポーツによると、ノイアーとナゲルスマン監督はすでに本格的に話し合っており、ノイアーはワールドカップで正GKとして復帰する可能性について具体的に協議していると報じられている。

ジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルク氏は「ノイアーのW杯復帰、少なくとも控えとしての復帰は極めて現実的だ。ここ数日、会談や電話が続いている」と伝えている。

ドイツサッカー連盟は月曜日までに55人の暫定リストをFIFAに提出済みで、このリストに載った選手のみが最終メンバー候補に残れる。

これにより、ノイアーの復帰は一気に現実味を帯びた。ナゲルスマン監督は5月21日に最終メンバーを発表する予定だ。

ノイアーはドイツ代表として124試合に出場し、同国屈指のGKとして2014年W杯アルゼンチン戦で優勝を経験した。

バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は木曜日、ノイアーの復帰の可能性について語った。「ここ数試合で、40歳になってもノイアーが素晴らしいゴールキーパーであることを再認識した」と述べた。「ワールドカップに最高の選手が出場するのは喜ばしいが、最終的には本人とナーゲルスマン監督が判断することだ。」

なお、ノイアーはバイエルンとの契約を2027年半ばまで1年延長する見通しだ。