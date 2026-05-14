マヌエル・ノイアーのドイツ代表復帰が現実味を帯びてきた。ユリアン・ナーゲルスマン監督は、40歳のGKを55人のW杯予備メンバーに選出した。

ノイアーは2024年の欧州選手権で代表を引退したが、バイエルン・ミュンヘンでの活躍から最近復帰の噂が再燃していた。

スカイ・スポーツによると、ノイアーとナゲルスマン監督はすでに本格的に話し合っており、ノイアーはワールドカップで正GKとして復帰する可能性について具体的に協議していると報じられている。

ジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルク氏は「ノイアーのW杯復帰、少なくとも控えとしての復帰は極めて現実的だ。ここ数日、面談や電話が続けられている」と伝えている。

ドイツサッカー連盟は月曜までに55人の暫定リストをFIFAに提出済みで、このリスト入りした選手のみが最終メンバー候補に残れる。

これにより、ノイアーの復帰は一気に現実味を帯びた。ナゲルスマン監督は5月21日に最終メンバーを発表する予定だ。

ノイアーは代表で124試合に出場し、ドイツ史上屈指のGKに成長。2014年にはアルゼンチンとのW杯決勝を制し、世界一に輝いた。

バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長は木曜日、ノイアーの復帰の可能性について語った。「ここ数試合で、40歳になってもノイアーが素晴らしいゴールキーパーであることを再認識した」と述べ、「ワールドカップに最高の選手が出場するのは喜ばしいが、最終的には本人とナーゲルスマン監督の判断だ」と続けた。

なお、ノイアーはバイエルンとの契約を2027年半ばまで1年延長する見通しだ。