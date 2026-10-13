先週末のアウクスブルク戦（2-2）で、ノイアーが最初の失点につながる大きなミスを犯し、40歳の守護神はアウクスブルクの2点目でも少なくとも良い対応を見せたとは言えなかった。これを受け、「マヌエル・ノイアーは引き際を逃したのか、という疑問がすぐに浮かぶ」と、スロムカは自身のインスタグラムのコラム『もう一つの視点』で鋭い問いを投げかけた。

59歳のスロムカは、かつてFCシャルケ04でノイアーがプロになってから最初に指導を受けた監督だった。元ドイツ代表GKの2006年8月のブンデスリーガデビューを後押しし、その約2カ月後には、当時20歳だったノイアーをシャルケの正GKに据えた。

「当時、私は彼の実力を確信していたからこそ信頼した。そこには並外れたGKがいた」とスロムカは強調する。そのうえで、今のノイアーに対しては厳しいまでの率直さが必要だと訴えた。「その判断基準は今も変わらないはずだ。だからこそ決定的な問いは、これほど偉大な勝者に、いつ終わりにすべきかを適切なタイミングで伝えられる強さを持つのは誰か、ということだ」

FCバイエルンはノイアーからウルビヒへの交代を早めるべきか？

アウクスブルクでの極めて不本意なパフォーマンスを受け、ノイアーの立場を巡る議論が公の場で起きている。来夏に契約が満了するベテランは、今季終了後に現役を引退する見通しだ。17歳年下のヨナス・ウルビヒは出場機会を増やしながら、バイエルンのゴールを守るノイアーの後継者として、着実に育成されている。例えば、元ドイツ代表のシュテッフェン・フロイントは先日、『Sky90』でノイアーからウルビヒへの交代を前倒しし、「遅くとも後半戦には」実行すべきだと主張した。

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一方、FCバイエルンでは首脳陣がノイアーを擁護している。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは月曜日、「マヌはミスをした。プロとしてプレーしてきたこの20年間にも、そういうことは何度かあったはずだ。だから、我々はマヌに対して何の疑念も抱いていない」と強調した。

ノイアーの育ての親「偉大なキャリアが免罪符になってはならない」

一方、スロムカは、ノイアーのような成功を収めたアスリートについて、「彼らを偉大にしたまさにその資質が、引退をこれほど難しくすることがある。こうした王者たちは疑念に打ち勝ち、批判者が間違っていることを証明し、限界を押し広げることを学んできた。なぜ今になって、その限界が決定的なものだと信じるだろうか」と指摘した。スロムカによれば、バイエルンの首脳陣とヴィンセント・コンパニ監督が「ノイアーは今、何ができるのか。チームには何が必要なのかを率直に判断し、その答えを本人に突きつける」ことが重要だという。もちろん、2つのミスでキャリアが終わるわけではない。それでも「偉大なキャリアが免罪符になってはならない」とスロムカは語った。

なお、火曜日夜に行われるヴァイキング・スタヴァンゲルとのチャンピオンズリーグの試合でノイアーに代わってウルビヒがバイエルンのゴールを守るのは、パフォーマンスが理由ではない。ノイアーがまたしても負傷で欠場するためだ。コンパニは月曜日の記者会見で「マヌは足に違和感を覚えた」と説明した。複数回にわたって世界最優秀GKに選ばれたノイアーの負傷はそれほど深刻ではないが、「リスクを冒す意味はない」とバイエルンの指揮官は述べた。

ノイアーは昨季も、複数の筋肉系の問題によって何度か欠場していた。