マヌエル・ノイアーは、前節のアウクスブルクとのブンデスリーガ戦（2-2）で大きなミスを犯した後に負った足の負傷に、今も悩まされている。

これはそれほど意外なことではない。というのも、ノイアーはすでに金曜日の最終練習を欠席していた。ビンセント・コンパニ監督は「医師の役割を担うつもりはない」とした上で、こう説明していた。「負傷しているのは足で、太ももや肩ではない。長くはかからないだろう。明日になるか来週になるかは、様子を見よう。まずは本人の感覚が良くなり、練習できるようになれば、この時期も終わる」

ヨナス・ウルビヒは2026-2027シーズン、すでにFCバイエルンのゴールを何度守った？

スタヴァンゲルでの試合と同様、ライプツィヒ戦でもノイアーに代わってヨナス・ウルビヒがゴールを守る。ウルビヒにとってライプツィヒ戦は、今季のバイエルンで公式戦通算6試合目の出場となる。これでノイアーのこれまでの出場試合数を1試合上回ることになる。

アウクスブルク戦でのノイアーの致命的なミスを受け、すでにバイエルンの正GKをノイアーからウルビヒへ前倒しで交代させるべきではないかという議論がメディアで起きていた。本来、ウルビヒがその座を引き継ぐのは今季終了後、そしてその時に実現する可能性が高いノイアーの現役引退後とされている。

その後、クラブ首脳陣もノイアーを明確に支持し、シーズン途中のGK交代はほぼあり得ないとした。ただし、今季ウルビヒに定期的に出場機会を与えることも明確に取り決められている。

一方で、ノイアーが回復後、できるだけ多くの試合に出場することを求めるのではないかとの憶測もすでに浮上している。

FCバイエルン・ミュンヘン対RBライプツィヒ：先発メンバー

FCバイエルン： ウルビヒ－ライマー、ウパメカノ、キム、ブラウン－キミッヒ、パブロヴィッチ－オリーズ、サイバリ、ディアス－ケイン

RBライプツィヒ： ファンデフォールト－ラウム、ルケバ、オルバン、クロスターマン－エル・アイナウイ、バンズジ－ヌサ、ライツ、グルダ－エンクンク