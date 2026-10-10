バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは、熱戦が続く秋の幕開けとなったバイエルン＝シュヴァーベン・ダービーでFCアウクスブルクと対戦したが、2-2（前半0-1）を超える結果は残せず、ボルシア・ドルトムントの引き分けを生かせなかった。

その大きな要因となったのが、ベテランのノイアーだ。40歳のGKはルイス・ディアスのキックオフ後に軽率にボールを失い、その“贈り物”をロビン・フェルハウアーが開始8.4秒でありがたく受け取った。63年のブンデスリーガ史上、これより速いゴールを決めた選手はまだいない。フェルハウアーはSkyで「もっと早く打つこともできた。でも、外れてしまう危険が大きすぎた」と語り、「本当はもっと多くを持ち帰りたかった。でも、この勝ち点1には満足できる」と付け加えた。

痛恨のミスの後、ノイアーは謝るように両腕を上げた。それでも、アウェーのバイエルンは決定機をより確実に生かしていれば勝利を収めることもできたはずだ。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルは、ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームが熱い秋のスタートでつまずき、ボルシア・ドルトムントの引き分けを生かせなかった後、「一連のミスで自分たちを苦しめてしまった。マヌもその中に入っているが、ほかの選手も同じだ。それでも、試合に勝つだけのチャンスは十分にあった」と語った。

好スタートを切っていたアウクスブルクを相手に、ドイツ記録王者はイスマエル・サイバリが55分に同点弾を挙げたが、その後ロドリゴ・リベイロが64分に再びアウクスブルクにリードをもたらした。それでも、途中出場のドイツ代表ナタン・ブラウンが80分にアウェーのバイエルンを救う同点弾を決め、かろうじて勝ち点1を確保。さらにセルジュ・ニャブリはその後、ポスト直撃に終わった（83分）。これでミュンヘン勢は、昨季リーグ戦唯一の黒星を喫した相手へのリベンジも逃した。

バイエルンはすでに火曜日（21時キックオフ）、チャンピオンズリーグでビキング・スタバンゲルと人工芝のピッチで対戦し、挽回のチャンスを迎える。さらにその後、11月初旬までにあと7試合が待っている。

Getty Images

バイエルン、ジャマル・ムシアラとコンラート・ライマーを欠く それでも複数のゴールが取り消しに

バイエルンは負傷中のジャマル・ムシアラに加え、コンラート・ライマーも不在だった。オーストリア代表のライマーは父親となり、そのためアウクスブルクへの遠征には帯同しなかった。ハリー・ケインの後方でムシアラのポジションに入ったのはサイバリで、右サイドではヨシプ・スタニシッチがライマーに代わって守備に入った。

だが、ミュンヘン勢がまだしっかりと試合に入る前に、すでに0-1となっていた。バイエルンはすぐに気持ちを切り替えて圧力を強めたが、怒涛の攻撃はひとまず実を結ばなかった。得点源のハリー・ケイン、ミヒャエル・オリーゼ、ディアス、サイバリ、アルフォンソ・デイヴィスらはいずれもシュートでアウクスブルクのゴールを外すか、気迫あふれる守備を見せた相手DF陣に阻まれた。するとバイエルンは、数少ないアウクスブルクの攻撃機会のひとつで、CKからユマ・バが完全にフリーで2点目を逃した場面（35分）では、むしろ幸運だった。

後半に入っても、バイエルンは猛攻を続けた。ディアスはフィン・ダーメンのミスからゴールを決めたかに見えたが、VARチェックの結果、オフサイドで得点は取り消しとなった。そのわずか後、ケインのアシストから生まれたサイバリのゴールは認められた。試合は打ち合いの様相を呈した。カウンターでは、ノイアーがカルヴィン・ブラッケルマンのシュートを横にはじくのが精いっぱいとなり、リベイロがこぼれ球を押し込んだ。バイエルンはその後、あらゆる手を尽くして反撃を試み、ケインはブラウンの得点もお膳立てした。