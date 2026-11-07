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ユルゲン・クロップは、セルビアとオランダとのネーションズリーグの試合に臨むドイツ代表メンバーを発表し、GKの序列を明確にした。元リヴァプール監督は経験を重視し、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンを不動の正GKに指名した。

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GKの序列を明確に

クロップ監督は、間近に迫るネーションズリーグの試合に向けたドイツ代表メンバーを決定し、GKの序列について明確な方針を示した。バルセロナのアタッカー、カリム・アデイェミがメンバーから外れたことが注目を集める一方、 テア・シュテーゲンが正GKの座を確保した。

バルセロナからアヤックスに期限付き移籍中のベテランGKは、ヨナス・ウルビヒとアレクサンダー・ニューベルを抑えて先発することになる。控えの2人も国内リーグで好調なシーズンを送っているが、クロップ監督は最終的に経験豊富なGKを選んだ。

クロップ監督がGKの序列を説明

クロップ監督は先日の記者会見で、アヤックスのGKを正GKに選んだ理由を説明した。代表内の競争が激しいことを認めつつ、守備陣に安定感と安心感をもたらす存在が必要だと強調した。

「マルクはアムステルダムで素晴らしいシーズンを送っている。幸い、ほかの2人も非常に良いシーズンを送っている」と、『SPORT』が伝えたクロップ監督の言葉を引用する。「今回の試合には、マルクを正GKとして臨む。これは、ある時点で誰がより良いセーブをしているかという話ではない。GKには大きな安定感と安心感をもたらすことが求められるからだ」

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後方から試合を組み立てる力

テア・シュテーゲンは重傷によって2026年ワールドカップ出場を逃した後、現在はエールディヴィジで復調を遂げている。クロップ監督は、元バルセロナ主将の総合的な戦術理解と配球能力が、ほかのGKとの差になったと指摘した。

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「GKに求められる第一の条件は、ボールをゴールに入れさせないことだ。それが最も重要だ」とクロップ監督は続けた。「だが、それ以外にも重要な要素はいくつかある。ボールを保持しているときも含め、どうやって我々のプレーを動かせるか。そうした状況にどう対応するか。そして、我々が高い最終ラインで守るとき、GKとしてより前で守れるよう、その状況をどれだけ早く察知できるか、ということだ」

クロップ監督は、自身の戦術においてGKが積極的に前へ出て対応することの重要性も強調した。「奇妙な言い方だが、要するに、いつ前に出て危険に対処すべきかを分かっていることだ。ドリブルを試みるのではなく、単にボールをクリアする。そうしたこともすべてGKの仕事の一部だ。この点で最も経験があるのはマルクだ。そう、今回の試合には彼を正GKとして臨む」

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先発の座を確かなものに

ドイツ代表は今後、セルビアとオランダとの重要なネーションズリーグの試合に目を向ける。テア・シュテーゲンにとって、今回の代表活動期間は新体制下で先発の座を確固たるものにする絶好の機会となる。

クラブで継続的に出場できるようになったGKは、監督の信頼に応え、過去の負傷による苦難を乗り越えようと決意しているはずだ。