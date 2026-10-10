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FC Augsburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus
翻訳者：

マヌエル・ノイアーの大失態！　バイエルンがアウクスブルクでブンデスリーガ史上最速失点を喫する

ブンデスリーガ
アウクスブルク 対 バイエルン
アウクスブルク
バイエルン
マヌエル・ノイアー
ロビン・フェラウアー

バイエルン・ミュンヘンの歴史的な最悪の立ち上がり。マヌエル・ノイアーが大失態を犯したことで、バイエルンはアウクスブルク戦でブンデスリーガ史上最速の失点を喫した。

40歳のGKには、ゴールキックの直後にルイス・ディアスから一見すると何でもないバックパスが送られていた。だが、ボールをわずかに前へ出しすぎたあと、やや軽率なチップキックで突進してきたロビン・フェルハウアーを空振りさせようとして、その背中に当ててしまった。そこからボールはアウクスブルクの選手の走路へとはね返り、フェルハウアーはこれを難なく無人のゴールへ流し込んだ。

ボールがゴールラインを割った時、スタジアムの表示時計はわずか8秒を示していた。 Bild紙は一方で、手動計測で8.4秒だったと報じている。これにより、フェルハウアーはブンデスリーガ史上最速ゴールを記録した。それまでの記録はカリム・ベララビ（バイヤー・レバークーゼン）とケビン・フォラント（TSGホッフェンハイム）がそれぞれ9秒で保持していた。

ノイアーは、おそらくキャリア最後のシーズンを迎えている。 ここ数週間から数カ月にかけて、彼は繰り返し引退を示唆してきた。長年にわたって第一GKを務めてきた彼の後継者は、おそらくヨナス・ウルビヒが担うことになる。移行をスムーズにするため、前季と同様に定期的な出場機会が与えられる見込みだ。

その後、一時はイスマエル・サイバリがバイエルンの同点ゴールを決めた（55分）。だが、再び勝ち越しを許した場面でも、ノイアーは少なくとも不運な形に見えた。DFカルヴィン・ブラッケルマンのシュートを十分にはじき返せず、そのためロドリゴ・リベイロにとっては簡単な形となり、こぼれ球を押し込んで2-1とした（64分）。

ブンデスリーガ：史上最速ゴール

  • 1. ロビン・フェルハウアー（FCアウクスブルク／8秒）2026年10月10日、FCバイエルン戦
  • 2. ケビン・フォラント（TSGホッフェンハイム／9秒）2015年8月22日、FCバイエルン戦
  • 2. カリム・ベララビ（バイヤー・レバークーゼン／9秒）2014年8月23日、ボルシア・ドルトムント戦
  • 4. ウルフ・キルステン（バイヤー・レバークーゼン／11秒）2002年3月30日、1. FCカイザースラウテルン戦
  • 4. ジオヴァネ・エウベル（バイエルン・ミュンヘン／11秒）1998年1月31日、ハンブルガーSV戦
  • 4. パウル・フライアー（VfLボーフム／11秒）2003年5月24日、1860ミュンヘン戦

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