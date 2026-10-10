40歳のGKには、ゴールキックの直後にルイス・ディアスから一見すると何でもないバックパスが送られていた。だが、ボールをわずかに前へ出しすぎたあと、やや軽率なチップキックで突進してきたロビン・フェルハウアーを空振りさせようとして、その背中に当ててしまった。そこからボールはアウクスブルクの選手の走路へとはね返り、フェルハウアーはこれを難なく無人のゴールへ流し込んだ。

ボールがゴールラインを割った時、スタジアムの表示時計はわずか8秒を示していた。 Bild紙は一方で、手動計測で8.4秒だったと報じている。これにより、フェルハウアーはブンデスリーガ史上最速ゴールを記録した。それまでの記録はカリム・ベララビ（バイヤー・レバークーゼン）とケビン・フォラント（TSGホッフェンハイム）がそれぞれ9秒で保持していた。

ノイアーは、おそらくキャリア最後のシーズンを迎えている。 ここ数週間から数カ月にかけて、彼は繰り返し引退を示唆してきた。長年にわたって第一GKを務めてきた彼の後継者は、おそらくヨナス・ウルビヒが担うことになる。移行をスムーズにするため、前季と同様に定期的な出場機会が与えられる見込みだ。

その後、一時はイスマエル・サイバリがバイエルンの同点ゴールを決めた（55分）。だが、再び勝ち越しを許した場面でも、ノイアーは少なくとも不運な形に見えた。DFカルヴィン・ブラッケルマンのシュートを十分にはじき返せず、そのためロドリゴ・リベイロにとっては簡単な形となり、こぼれ球を押し込んで2-1とした（64分）。

ブンデスリーガ：史上最速ゴール