マヌエル・ノイアーがキュラソー戦で710日ぶりにドイツ代表に先発復帰。

ドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督は土曜日の記者会見で、ワールドカップのキュラソー戦にマヌエル・ノイアーを先発起用すると発表した。ディック・アドヴォカート監督率いる相手に対し、ノイアーはオリバー・バウマンやアレクサンダー・ニュベルを抑えてゴールを守る。

ノイアーはEURO2024のスペイン戦敗退後に代表引退を表明したが、ナゲルスマン監督の説得でW杯に臨むことになった。

ドイツメディアの報道通り、ナゲルスマン監督は土曜日にノイアーのW杯正GK起用を正式発表した。ノイアーは欧州選手権スペイン戦以来710日ぶりに代表先発に復帰する。

ノイアーはバイエルンでリーグ優勝を経験し、チャンピオンズリーグではパリ・サンジェルマンに準決勝で敗れた。直近ではふくらはぎの怪我から回復している。

ナゲルスマンは「最高のコンディションを取り戻したノイアーが必要だ。今はリズムもある」と状態を説明した。

また、ナゲルスマンはナサニエル・ブラウンとジャマル・ムシアラも先発すると発表した。バイエルン移籍が間近のブラウンは米国戦で好印象を与え、デビッド・ラウムをベンチに追いやった。

負傷で苦しんだムシアラも、直近の試合で状態を上げており、ナゲルスマンは「最高のコンディションでW杯を戦うには出場時間が必要だ。明日与える」と起用を明言した。