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マヌエル・アカンジが、土曜日に行われる注目のデルビー・デッラ・マドンニーナを前に、インテルのチームメイトへ明確なメッセージを送った。宿敵ACミランとの一戦では、再び鈍い立ち上がりを見せるわけにはいかないと警告している。スイス人DFは、ミランにあらゆるチャンスを自力でつかみ取らせなければならないと考えている。イタリアの両雄が迎えるこの一戦は、優勝争いに大きな影響を及ぼす可能性がある。

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デルビー・デッラ・マドンニーナ、重要な一戦に

インテルはラツィオと並んでセリエA首位に立ち、土曜日の一戦を迎える。2026-27シーズンはここまで無敗で、8勝1分けの勝ち点25を積み上げている。

一方、ACミランはボローニャに2-4で敗れ、今季リーグ戦初黒星を喫したばかりだ。巻き返しを図るミランに対し、インテルが勝利すれば、同じ街のライバルとの差は10ポイントに広がり、ミランの優勝の望みに大きな打撃を与えることになる。

リーグ戦では優位に立つインテルだが、今季は先制を許す展開が目立ち、ビハインドから勝ち点13を獲得している。さらに、2024年4月以降のミランとの直近7試合では5敗2分けと、勝利がない。

「簡単に失点してはいけない」

先制を許す傾向について、スイス代表DFは徹底した集中を求めた。「理由を説明するのは簡単ではない。立ち上がりが悪いわけではないが、時にはミスをして失点してしまう」と、『Sky Sport Italia』に語った。「特に強豪相手には、それは許されない。相手がつくったチャンスを決め切れなければ、切り抜けられることもある。だが、ミラン相手にあのような入り方はできないと分かっている。簡単に失点してはいけない。得点するには苦労させなければならない」

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ミラン戦での未勝利を止めるために何が必要かと問われると、「勝ちたいという気持ちだ。ダービーではそれが重要になる。最初の1分から示さなければならない。ただ飢えた気持ちで臨むだけでなく、勝ちにいくという意志が必要だ。その意志を突き動かすのはメンタリティーだ」と答えた。

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スクデット争いと過密日程

勝てば順位表で大きな差をつけられるものの、アカンジは冷静だ。「まだシーズン序盤だが、もちろんこの試合に勝てれば素晴らしい」と認め、こう続けた。「近くにいるチームも勝ち点を積み上げているし、首位を維持するのは難しい。僕たちにとってダービーはシーズンで最も重要な試合の一つだ。勝ち点3を取りたい」

「昨年、ミランは低い位置に守備ブロックを敷き、賢く戦った。簡単にチャンスを与えてはいけない。全員で守り、相手を苦しめる必要がある。ボールを持ったときは、攻守の切り替えを生かさなければならない」

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アカンジはまた、2026年ワールドカップの大会規模拡大によって負担が増す、過密日程の身体への影響にも言及した。

「それだけではなく、ここ数年のことも考えなければならない。その前にはクラブワールドカップがあり、さらにその前年の夏には欧州選手権もあった」と付け加えた。「幸い、来年はきちんと休める期間がある。あれほど多くの試合をこなして、すぐにまた始めるのは難しい」

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「うれしい気持ちかもしれないし、ワールドカップで良い結果を残せたかもしれない。休みが必要かもしれないが、その時間がない。体は目の前の状況に対応しても、心はそう簡単にはいかない。簡単なことではない。僕は今31歳だ。チームとして考え、プレーしなければならない。代表活動による中断期間の前を良い形で締めくくりたい」

土曜日は戦術面でも駆け引きに注目

インテルは、最近のダービーでの不振を払拭するには、良い立ち上がりが欠かせないと分かった上でピッチに立つ。宿敵に勝利すれば、セリエA首位の座を固めるだけでなく、代表活動期間を前に、厳しい身体的負担にも対応できることを示せる。