デルビー・デッラ・マドンニーナ、重要な一戦に
インテルはラツィオと並んでセリエA首位に立ち、土曜日の一戦を迎える。2026-27シーズンはここまで無敗で、8勝1分けの勝ち点25を積み上げている。
一方、ACミランはボローニャに2-4で敗れ、今季リーグ戦初黒星を喫したばかりだ。巻き返しを図るミランに対し、インテルが勝利すれば、同じ街のライバルとの差は10ポイントに広がり、ミランの優勝の望みに大きな打撃を与えることになる。
リーグ戦では優位に立つインテルだが、今季は先制を許す展開が目立ち、ビハインドから勝ち点13を獲得している。さらに、2024年4月以降のミランとの直近7試合では5敗2分けと、勝利がない。
「簡単に失点してはいけない」
先制を許す傾向について、スイス代表DFは徹底した集中を求めた。「理由を説明するのは簡単ではない。立ち上がりが悪いわけではないが、時にはミスをして失点してしまう」と、『Sky Sport Italia』に語った。「特に強豪相手には、それは許されない。相手がつくったチャンスを決め切れなければ、切り抜けられることもある。だが、ミラン相手にあのような入り方はできないと分かっている。簡単に失点してはいけない。得点するには苦労させなければならない」
ミラン戦での未勝利を止めるために何が必要かと問われると、「勝ちたいという気持ちだ。ダービーではそれが重要になる。最初の1分から示さなければならない。ただ飢えた気持ちで臨むだけでなく、勝ちにいくという意志が必要だ。その意志を突き動かすのはメンタリティーだ」と答えた。
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スクデット争いと過密日程
勝てば順位表で大きな差をつけられるものの、アカンジは冷静だ。「まだシーズン序盤だが、もちろんこの試合に勝てれば素晴らしい」と認め、こう続けた。「近くにいるチームも勝ち点を積み上げているし、首位を維持するのは難しい。僕たちにとってダービーはシーズンで最も重要な試合の一つだ。勝ち点3を取りたい」
「昨年、ミランは低い位置に守備ブロックを敷き、賢く戦った。簡単にチャンスを与えてはいけない。全員で守り、相手を苦しめる必要がある。ボールを持ったときは、攻守の切り替えを生かさなければならない」
アカンジはまた、2026年ワールドカップの大会規模拡大によって負担が増す、過密日程の身体への影響にも言及した。
「それだけではなく、ここ数年のことも考えなければならない。その前にはクラブワールドカップがあり、さらにその前年の夏には欧州選手権もあった」と付け加えた。「幸い、来年はきちんと休める期間がある。あれほど多くの試合をこなして、すぐにまた始めるのは難しい」
「うれしい気持ちかもしれないし、ワールドカップで良い結果を残せたかもしれない。休みが必要かもしれないが、その時間がない。体は目の前の状況に対応しても、心はそう簡単にはいかない。簡単なことではない。僕は今31歳だ。チームとして考え、プレーしなければならない。代表活動による中断期間の前を良い形で締めくくりたい」
土曜日は戦術面でも駆け引きに注目
インテルは、最近のダービーでの不振を払拭するには、良い立ち上がりが欠かせないと分かった上でピッチに立つ。宿敵に勝利すれば、セリエA首位の座を固めるだけでなく、代表活動期間を前に、厳しい身体的負担にも対応できることを示せる。