セネガル代表のサディオ・マネは、2026年ワールドカップ第2戦でノルウェーに3－2で敗れた後、「ティランガの黒豹」はベストな状態ではなかったと認め、ノルウェーが優位だったと語った。

セネガルは第1節でもフランスに3-1で敗れており、2連敗で最終節を前に窮地に立たされた。

セネガルのウェブサイト「SeneNews」によると、マニは「全員が失望している。勝つために臨んだが、今夜はベストな状態ではなかった」と語った。

所属するアル・ナスル（サウジアラビア）のスターは言い訳せず、ノルウェーの勝利を潔く認め、スポーツマンシップを示した。

さらに「ノルウェーは勝利に値する」と語った。

それでもマニは大会での可能性を信じ、チームメイトにすぐ集中を取り戻そうと呼びかけた。

「ティランガの黒豹」の主将は「今夜からすぐにバランスを取り戻し、次の試合に備える。大会が続いている限り、戦い続ける」と語った。

2連敗しても「ベスト32進出の可能性は十分ある」と語り、代表に自信が残っていることを強調した。

リヴァプール時代の名手は「できるだけ早く立ち直り、できる限りのことをするしかない」と語り、敗戦から素早く回復することが大会に残る唯一の道だと強調した。

現在勝ち点0のセネガルは、最終戦のイラク戦で勝利し、他グループの状況次第で突破の可能性を残す。

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