共有 GOALをGoogleでフォロー

ジョゼ・モウリーニョ監督がアラベス戦でヴィニシウス・ジュニオールを先発起用した判断が、新たな批判を呼んでいる。レアル・マドリーは敗戦を避けられず、この試合をきっかけに、ブラジル人スターがチーム内で担う役割や、指揮官の選択がメンバー構成のバランスにどれほど影響しているのかをめぐる議論が再燃した。批判は結果だけにとどまらない。レアル・マドリーOBのポリ・リンコン氏は、モウリーニョ監督が試合の采配、とりわけ選手交代で誤りを犯したとの見方を示した。

広告

レアル・マドリーはアラベスに1-2で敗れ、再びモウリーニョ監督に注目が集まった。その采配の一部にはスタンドからブーイングが浴びせられた。最も目立ったのは、4試合の出場停止処分が明けたヴィニシウスを、ラ・リーガで初めて先発メンバーに起用することにこだわった点だ。

リンコン氏は、ポルトガル人指揮官の試合の読みは的確ではなかったと指摘し、「賢明な判断ではなかった。彼がチームを崩壊させているから、ブーイングが起きたんだ」と語った。また同氏は、ファンの怒りを買った特定の動きがあったとし、それはブラジル人ウイングに先発の座を与えることへのモウリーニョ監督のこだわりだとの見方を示した。

リンコン氏は「ヴィニシウスはこのチームで先発を張れる選手ではないのに、モウリーニョは最初から起用することにこだわっている。代えるべきだったのはアルダ・ギュレルではなくヴィニシウスだった。次の試合以降で修正しなければ、また失望を味わうことになるかもしれない」と続けた。この発言は、ブラジル人選手が左ウイングで先発した試合でチームの敗戦が繰り返されている状況の中で飛び出したものだ。

関連記事：エンリケがトーレスよりも説得力のある解決策を発見。パリは緊急補強の案件を打ち切るのか？

広告 広告

ヴィニシウス先発時に3敗

Related Topics

サイト『デフェンサ・セントラル』の報道によると、レアル・マドリーは今シーズン、ヴィニシウスが先発した試合でアトレティコ・マドリー、レアル・ベティス、アラベスに敗れ、計3敗を喫している。これにより、同選手を最初から起用することの是非をめぐる議論が再び巻き起こった。リンコン氏は、同じ結果が繰り返されている以上、モウリーニョ監督は考えを改める必要があると見ている。とりわけ、ヴィニシウスはここまで先発の座を守るに足るパフォーマンスを見せていないからだ。

一方で、チームの10連勝の中にも苦しい勝利はあり、その中にはヴィニシウスが先発したAEKアテネ戦とローマ戦も含まれる。セルタ・デ・ビーゴ戦ではベンチスタートとなったブラジル人選手が途中出場から2-1の勝利に貢献しており、批判的な立場の人々は、同選手がメンバー構成に与える影響を論じる際にこの試合を根拠として挙げている。

広告

関連記事：バルセロナがかつて狙った選手、パリの関心についてはぐらかす

ヴィニシウスのポジション変更に注目

広告

リンコン氏は、モウリーニョ監督がアラベス戦でヴィニシウスを本来の左ウイングではなく右サイドで起用した試みにも言及し、この変更によってチームのプレーに好ましい面が見られたと評価した。ブラジル人選手は先発出場時には左サイドでプレーするのが常で、ディオマンデがサイドを変えて右でプレーしている。

リンコン氏は「右サイドにはウイングがいない。いるのはバルベルデだけだ」と語ったうえで、ヴィニシウスが逆サイドに移ったことで、レアル・マドリーは両サイドから攻撃できるようになり、ペナルティエリア内で脅威となって相手を苦しめられるエスピも生きると付け加えた。一方で、モウリーニョ監督のこの修正は遅すぎたと批判し、もっと早い段階で活用できたはずだとの考えを示した。

広告

モウリーニョ監督はヴィニシウスに調子と立場を取り戻す機会を与えることにこだわっているが、リンコン氏は常に逆転頼みになることに警鐘を鳴らし、「いつも逆転しなければならない状況に追い込まれるわけにはいかない」と語った。ヴィニシウスは今シーズンここまで2ゴール3アシストを記録しているが、この数字だけでは先発争いを制するにはまだ足りない。

関連記事：ヴィニシウスをめぐる騒動、ギュレルへの警告がモウリーニョに大きなリスクを突きつける