マドリード・ダービーは白熱の立ち上がり：主審がシメオネに警告、モウリーニョにも注意

マドリードダービーは早くも白熱した。リーガ・エスパニョーラ第7節、レアル・マドリードとアトレティコの一戦は、5分にレアルのアルダ・ギュレルとアトレティコのアレックス・バエナが激しく接触。トルコ人のギュレルが地面に倒れ込み、レアル・マドリードの選手の抗議に異議を唱えたディエゴ・シメオネがイエローカードを受ける結果となった。

元審判のイトゥラルデ・ゴンサレスの分析によれば、バエナは膝を使って背後からギュレルを倒したといい、このプレーはイエローカードに値するとの見解を示した。

同氏は次のように述べた。「イエローカードだ。背後から膝で当たっているからだ。明白なファウルだ」

ギュレルはボールを持って前進していたところ、バエナが背後からタックルを仕掛け、トルコ人選手は地面に倒れた。その後、主審のオルティス・アリアスはレアル・マドリードにファウルを認めた。

バエナにカードが提示されなかったため、ギュレルはアトレティコの選手への警告を求め、一方でシメオネはレアル・マドリードの選手の反応に対して抗議を示した。

両選手の間の緊張は18分にも続き、新たな出来事が起きたが主審はいかなるカードも提示せず、これによりモウリーニョも懲戒処分を求めることとなった。

イトゥラルデは再びこの出来事についてコメントし、バエナが膝を使ったことは足を使うよりも危険だったとの見解を示した。また、シメオネにイエローカードを与えた主審の判断を批判し、レアル・マドリードの控えベンチの選手たちも数名が立ち上がって抗議しており、彼らに対しても同様に対処できたはずだと指摘した。