バルセロナを率いるドイツ人指揮官ハンジ・フリックが、アトレティコ・マドリードとの一戦の流れを一変させた。ハーフタイムに下した大胆な決断がチームに大きな推進力を与え、ビハインドを跳ね返して2-1の勝利への道を切り開いたのだ。日曜夜に行われたリーガ・エスパニョーラ第12節のこの試合は、決定的な局面におけるドイツ人監督の采配の重要性を浮き彫りにした。

スペイン紙「マルカ」は、試合運びにおけるフリックの勇気に焦点を当て、ハーフタイムでの変更こそがバルセロナ復活の鍵であり、勝利の半分の功績は指揮官に帰すると評した。前半にはっきりと露呈した問題点を修正したからだ。

フリックは、期待された成果をもたらさない選択で試合を始めた。ファリニャスを右サイドバックで起用し、ロドリの代役としてマルク・バーナルを送り出したが、バルセロナは前半、極めて不出来な姿を見せ、フェルミン・ロペスが決めた終盤のゴールだけが救いとなった。

ドイツ人監督は介入の必要性を悟り、疲労の色を見せていたファリニャスをハーフタイムで下げる決断を下した。そして、オランダ人のフレンキー・デ・ヨングを投入して全員を驚かせた。デ・ヨングは中盤に大きな上積みをもたらし、前半にアトレティコが突いたピッチの一方のサイドの穴を塞ぐことに貢献すると同時に、中盤で相手に対抗するチームの力を強化した。

改善はそれだけにとどまらなかった。バルセロナは前半にボール奪回に苦しんでいたが、ハイプレスを高めることに成功し、アトレティコ・マドリードはジョアン・ガルシアのゴール前エリアに到達するのに大きな困難を抱えることになった。

さらにフリックは左サイドの立て直しのため再び手を打った。カンセロが期待された働きを見せなかったため、バルデに代えてクリステンセンを投入し、ジェラール・マルティンを左サイドバックの位置に戻した。これにより、チームの形を変えて後半にバルセロナに優位をもたらした、計3つの効果的な交代が完了した。

「マルカ」は、ほかにもいくつかの要素が勝利に一役買ったと指摘し、その筆頭にジョアン・ガルシアの活躍を挙げた。彼はアトレティコ・マドリードが優勢だった前半に、決定的な2度のチャンスを阻み、バルセロナの逆転への望みを守り抜いた。

またラミン・ヤマルは試合を通じて挑戦を続け、ついにその執念が一戦を決する攻撃で報われた。彼はフェルミン・ロペスへ見事なパスを送り、ロペスがそれを決勝ゴールへと結びつけた。こうして、フリックの決断と決定的な局面での選手たちの輝きによって、バルセロナ復活の光景が完成した。