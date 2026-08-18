エド・アギーレは、バルセロナがロドリ・エルナンデスと契約したことを批判し、この移籍はカタルーニャのクラブにとって必要なものではなかったとの見解を示すとともに、このスペイン人MFの加入がクラブ屈指の若手有望株であるマルク・ベルナルの犠牲の上に成り立ちかねないと警告した。

アギーレは番組「エル・チリンギート」に出演した際、ロドリがレアル・マドリーのユニフォームを着る姿を見たかったと語ったが、自身の反対は選手のレベルに関するものではなく、十分な選択肢を持っていると見るポジションを補強するために巨額を投じるというバルセロナの決断に対するものだと強調した。

レアル・マドリーに近い立場のこのジャーナリストはこう付け加えた。「私はロドリをマドリーで見たかった。彼は良い選手で、あそこで見たかった。しかしバルセロナが彼と契約したのは、彼をマドリーから奪うためだということに疑いはない」

アギーレは、フアン・ラポルタ会長率いるバルセロナの首脳陣が、この移籍を通じてサポーターの支持を得ようとしたと見ており、とりわけフリアン・アルバレス獲得に向けたクラブの動きが頓挫している状況下でのことだと指摘した。そして、ロドリの獲得にはクラブが8000万ユーロに迫る金額を要したと述べた。

彼はこの文脈でこう語った。「フリアン・アルバレスをめぐって直面している嘲笑の後、そして彼がバルセロナには行かないと分かっているなかで、ラポルタは『サポーターからの安易な拍手を得よう』と考えたのだ」。同時に、この移籍に投じられた金額の大きさを批判した。

だが、アギーレの批判で最も注目すべき点はマルク・ベルナルに関するものだ。彼は、バルセロナのこの若手選手はロドリのポジションを担う資質を備えていると見ており、このスペイン人スターとの契約が、ベルナルが十分な出場時間を得る機会を脅かしかねないと考えている。

アギーレは語った。「彼は良い選手だと思う。しかし私にとっては不要だ」。そのうえでベルナルを称賛し、こう述べた。「マルク・ベルナルはスターだ。マルク・ベルナルはバルセロナの選手だ。彼が(ロドリの穴を)埋めるし、同じポジションでプレーする。私はこの選手が好きだ」

このジャーナリストはバルセロナ内部に不安を引き起こしかねないシナリオを提示し、両選手が同時に起用可能になったときに何が起こるのかと問いかけ、こう語った。「ロドリが加入し、ベルナルはベンチに追いやられた。それは必要だったのか、ロドリは? なぜバルセロナは8000万ユーロで彼と契約したのか?」

契約の決断を批判する一方で、アギーレはロドリの技術的な価値には疑問を呈さなかった。ロドリはそのポジションで世界屈指の選手の一人であり、ハンジ・フリックはバルセロナの中盤にさらなる力強さ、経験、安定をもたらすことを彼に期待している。

バルセロナはロドリの移籍を7650万ユーロで決着させており、うち6000万ユーロが固定分、1650万ユーロが変動分となっている。これにより同選手は、今回の移籍市場におけるクラブ屈指の投資の一つとなった。

このように、議論は選手としてのロドリの価値をめぐるものではなく、移籍金額と、ベルナルの将来に及ぼしうる影響をめぐるものである。今やフリックは中盤にワールドクラスの選択肢を手にした一方で、同時にバルセロナが将来を託す屈指の有望株の一人を守らなければならない。