レアル・マドリードとラシン・サンタンデールの一戦における審判の判定が、再び物議の渦中に入った。レアル・マドリードに近いサイト「ディフェンサ・セントラル」が、キリアン・ムバッペが得て大きな異議を呼んだPKの数分前に、ヤン・ディオマンデに対するPKが与えられなかったことをめぐるレアル・マドリード陣営内の抗議を明らかにしたのだ。

同サイトによると、この出来事は5分に起きた。ディオマンデが左サイドからペナルティエリア内へ切り込み、クロスを送ったが、その後に倒され、ファウルを受けて地面に倒れ込んだという。主審のムヌエラ・モンテーロはファウルを取らず、またビデオ・アシスタント・レフェリー「VAR」もこの場面を確認するために介入しなかったと指摘している。

さらに同サイトは、ディオマンデが接触の結果負傷し、数分間ピッチ上に倒れたままだったと伝えた。一方で、この出来事は、11分にムバッペに与えられたPK、レアル・マドリードがそこから先制点を挙げて3対0の完封勝利への道を歩んだPKほどの注目は集めなかった。

「ディフェンサ・セントラル」は、ラシンがムバッペのPKに激しく抗議し、フランス人フォワードが受けた接触は倒れるには十分ではなかったと見なしたと指摘した。しかしその一方で、その数分前にディオマンデが受けたファウルが見過ごされたことは、レアル・マドリードに与えられるべきだったもう一つの審判判定の事案だと見なしている。

レアル・マドリード、カマヴィンガとブディミルの事案を引き合いに

同サイトの異議はディオマンデの事案にとどまらなかった。2シーズン前、「エル・サダル」でのレアル・マドリードが敗れた一戦において、エドゥアルド・カマヴィンガがフォワードのブディミルに対して行ったプレーの結果、同クラブに対してPKが与えられた過去の審判判定の事案をも持ち出した。

同サイトは、この二つのケースは似ていると見なし、カマヴィンガの事案ではPKが与えられたのに対し、ラシン戦でのディオマンデへのプレーが見過ごされたのはなぜなのかと問いかけた。また、レアル・マドリードの公式チャンネルが、両判定を比較するためにその事案に改めて光を当てたとも指摘した。

「ディフェンサ・セントラル」は、ムバッペのPKをめぐる論争が、その前にあったディオマンデの事案を覆い隠すべきではない、というのが自らの見解だと結論づけた。この試合では、レアル・マドリードに有利なPKが与えられた場面があった一方で、その前には同チームに別のPKが与えられなかったと見なしている。

バルセロナのスター、ラミン・ヤマルが、パリ・サンジェルマンおよびレアル・マドリード戦での近時の失望、さらにバロンドール2026を受賞できなかったことに対して、力強く応えた。デポルティーボ・アラベス戦で2ゴール1アシストという例外的なパフォーマンスを披露し、輝きを取り戻し、カタルーニャのクラブのユニフォームで卓越した数字を積み重ね続ける能力を証明したのだ。