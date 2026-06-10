マドリード発の重大なリーク…1億5000万ユーロの移籍金がペレスとモウリーニョの早期対立を招く

スペインの報道によると、レアル・マドリードの新監督候補であるポルトガル人のジョゼ・モウリーニョ氏に関する衝撃的なニュースが明らかになった。

モウリーニョは水曜日に古巣ベンフィカを去り、数時間以内に正式発表される見込みだ。

同紙によると、正式就任前にもかかわらず、モウリーニョはフロレンティーノ・ペレス会長らクラブ経営陣とすでに衝突しているという。

原因は、アトレティコ・マドリードのスター、ジュリアン・アルバレス獲得に向けたオファーだという。

レアル・マドリードは昨日、公式声明で「取締役会を経て、アトレティコ・マドリードにアルバレス選手移籍権獲得のため1億5000万ユーロをオファーした」と発表した。

しかしアトレティコは、両クラブの関係を踏まえた上で感謝を伝えつつ、違約金5億ユーロを理由に拒否した。

同紙によると、モウリーニョはアルバレスの獲得に反対だったという。

クラブ側は「モウリーニョはオファーを知っていたが同意しなかった」と説明している。

一方、モウリーニョに近い筋は「オファーについて事前に知らされておらず、レアルが発表するまで拒否されたことも知らなかった」と明かす。

同筋は「モウリーニョは、自分が知らない間にクラブが動いたことに不快感を示した。彼はアルヴァレスの加入に前向きではなかった」と明かした。