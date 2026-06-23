「マドリード史上最も大胆な！」…ペレスが史上最大規模のプロジェクトを始動

レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、クラブの所有構造を変えるため、持株会社「レアル・マドリード・マドリディスタスS.L.」を設立した。これはクラブ株式の5～10％を民間投資家に売却する準備段階だ。

スペイン紙『ザ・オブジェクティブ』 『エスディアリオ』によると、新会社は「Velvet ALM SL」を改組・社名変更し、レアル・マドリードが唯一の株主となった。クラブGMホセ・アンヘル・サンチェス・ペレニスが唯一の取締役に就き、本社はサンティアゴ・ベルナベウにある。

商業登記簿の目的欄には「他の企業や組織を設立し、それらに直接的または間接的に出資し、支配すること」とあり、レアル・マドリードが保有する関連会社を統括し、民間投資家受け入れに向けた新経営体制を整えることが狙いとされる。

ペレス会長は数カ月前から、民間投資家に株式5～10％を売却し、残りを会員が保有する新体制への移行を表明している。 計画の実現には総会で説明し、会員の絶対過半数の賛成を得る必要がある。

総会や投票の日程は未定だが、持株会社設立はペレス会長の改革への決意を示す具体的な一歩だ。クラブはすでに駐車場運営会社の98％を保有しており、 新スタジアム運営の「レアル・マドリード・スタジアム社」、中国事業展開の「レアル・マドリード・北京社」など、事業特化の子会社をすでに保有している。

この改革は、会員の支配権を維持しつつ民間資金を呼び込み、クラブの財務基盤を強化するのが目的だ。レアル・マドリード史上、最大かつ最も大胆なプロジェクトである。