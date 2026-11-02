マドリードの記者「レアルの勝利を審判のせいに矮小化する者はサッカーを理解していない」

レアル・マドリードに近いとされるスペイン紙「アス」の編集長で、スペイン人ジャーナリストのトマス・ロンセロ氏が、スペイン・リーグにおけるレアル・マドリードとラシン・サンタンデールの一戦で見られた審判の判定を批判した。この試合は「エル・サルディネロ」で行われ、レアル・マドリードが3-0で勝利を収めた。ロンセロ氏は、主審のホセ・ルイス・ムヌエラ・モンテロ氏が複数の物議を醸す場面への対応で誤りを犯したとの見解を示す一方、キリアン・エムバペが獲得したPKは判定に値するものではなかったと認めた。

ロンセロ氏は発言の中で、2つの場面に焦点を当てた。1つ目は試合開始から約10分後に主審がエムバペに対して認めたPK、2つ目はペナルティーエリア内でのレアル・マドリードのディオマンデ選手に対するタックルで、同氏はこれが本来なされるべき審判の介入を要する場面だったとの見方を示した。

ロンセロ氏は2つの場面についてこうコメントした。「主審はディオマンデに対する非常に明白なPKを与えなかった。一方でエムバペのPKは、私にとってはPKではない」

同氏は、ラシンのディフェンダーとフランス人フォワードの間に接触があったこと自体は否定しないとしつつも、この接触がファウルを取るのに十分なものだったとは考えていないと説明し、こう付け加えた。「確かに彼は腕を相手にかけた。だが、それは何も起きなかったという意味ではない。それでも、この接触がPKに値するとは思わない」

ロンセロ氏の最も大きな怒りは、ディオマンデに起きたことによるものだった。同氏はVAR(ビデオ判定技術)がこの場面を見直すために介入しなかったことを批判し、こう述べた。「なぜVARルームが主審にディオマンデへのタックルの確認を求めなかったのか理解できない。あのタックルは私の見解ではイエローカードに値するものであり、警告に値するのであれば、それはファウルだということを意味する。主審にそれを促すべきだった」

同氏はVARの対応に関する自らの立場をこうまとめた。VARはディオマンデの場面を見直すために介入しなかった一方で、エムバペに関するPKについては主審を呼んで確認させたとし、両ケースへの対応には一貫性がなかったとの見解を示した。

さらにロンセロ氏は、他の選手に関する同様の場面との比較が持ち出される可能性に対しても反論し、仮にラミン・ヤマルが同様のタックルを受けて主審がそれを取らなかった場合でも、自分は同じ立場を取っただろうと強調した。これは、自身の異議が利益を得たチームの正体ではなく、その場面に対する自らの評価に基づくものであることを示すものだった。

審判をめぐる論争から離れ、ロンセロ氏はレアル・マドリードのパフォーマンスを擁護し、審判の判定に関する話がチームの試合中の優位性を覆い隠してしまったとの見方を示した。そして、仮にエムバペのPKが取られなかったとしても結果は変わらなかっただろうと述べた。

同氏は両チームの差は明白だったと付け加え、レアル・マドリードは3-0で勝利し、さらに得点を重ねることも可能だった一方で、同氏の表現によれば、GKのティボー・クルトワはただ1本のシュートを止めただけで済んだと指摘した。

ロンセロ氏は発言の締めくくりとして、試合の結果を審判の判定に矮小化する人々を批判し、レアル・マドリードが審判についてばかり語っていると考える者は、サッカーを理解していないか、あるいはピッチ上で実際に起きたことの真実から意図的に目を背けているかのどちらかだと述べた。