番組「エル・チェリンギート」のアナリスト、フアンマ・ロドリゲスは、レアル・マドリードがチェルシー所属のカタルーニャ人左サイドバック、マルク・コクーリャを獲得したと発表されると、SNS「X」で挑発的な投稿を連投し、バルセロナサポーターの間に議論を巻き起こした。

ロドリゲスは、レアル・マドリードがチェルシーとコクレールとの合意を知った直後、「これでスペイン代表の国際選手が1人増えた」と投稿。

さらに「何より素晴らしいのは、デ・ラ・フエンテがこれを阻止できないことだ」と皮肉った。代表監督がカルバハルとホイセンを、レアル・マドリード所属という理由で招集しなかったと見るからだ。

さらに「ビクトル・ムニョス、そしてコクーリジャ。最終的にはどのクラブより代表選手が多くなるだろう」と別の移籍の可能性にも言及した。

批判が殺到しても挑発を止めず、「単純な頭脳の持ち主たちよ。 私のコクーリヤはバルセロナ市出身だが、バルサではなくエスパニョールだ。分かったか？」と投稿。エスパニョールのユニフォームを着た同選手の写真を添え、ラ・マシアではなくエスパニョールの下部組織で育ったことを強調した。

代表チームの安定

さらにロドリゲスは「レアル・マドリードがスペイン代表の安定を揺るがしていると最初に言う馬鹿は誰だ？ 皆さんのコメントを楽しみにしているよ」と投稿した。これは2018年ワールドカップ直前に、レアル・マドリードがスペイン代表監督だったロペテギを招へいし、代表チームに混乱が生じた出来事を皮肉ったものだ。

最後に彼はこう警告した。 「スペイン代表の主力左SBをレアル・マドリードの選手にしたいなら、グリマルドも獲得すべきだ」と述べ、欧州屈指の左SBとされるバイエル・レバークーゼンの選手を指した。