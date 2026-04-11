スペイン紙「アス」が 「ネグレイラの称賛」と題し、ジャーナリストのトマス・ロンセロ氏はスペインの審判制度を痛烈に批判。レアル・マドリードへの「歴史的な不公正」が続いていると主張し、最近のジローナ戦の出来事も「ネグレイラの遺産」の延長に過ぎないと指摘した。

記事の内容は次のとおりだ。

「マヨルカ戦の敗北でマドリディスタの心には絶望が漂った。リーガのタイトルは遠のいたと思われた」。

しかし希望は消えなかった。ベルナベウでのジローナ戦に勝てば再びバルセロナに圧力をかけられ、カンプ・ノウのダービーで「兄弟」エスパニョールが「贈り物」をくれると信じていた。それでもスペインサッカーは、私たちを暗黒時代に引き戻すだけだ。

その節で審判団は、ピッチ上で、また審判委員会副委員長として長年にわたりレアル・マドリードを苦しめ、カタルーニャのクラブから多額を受け取ったホセ・マリア・エンリケス・ネグレラを称えることを決めた。

ルールを重んじるリーグなら、バルセロナはユヴェントス同様、降格やタイトル剥奪になってもおかしくない。だがスペインでは「遺産」はまだ生きている。

88分、ジローナ戦で起きたことは単なるミスではない。キリアン・エムバペへのPKは誰が見ても明白だった。

ピッチの主審アルベロラがヴィトール・ロペスのタックルを見逃したとしても、VAR室にいたダニエル・ヘスス・トロヘロ・スアレスが確認しなかったのはなぜなのか。

流血するムバッピを目の当たりにし、明確な一撃を確認しながらも介入を選ばなかった。これは単なるミスではなく、職務放棄の意識的判断だ。レアル・マドリードを嫌う者でさえ首を傾げ、私たちの電話には驚きのメッセージが殺到した。

彼は90年代、テネリフェでマドリードのタイトルを2度も奪った過去を持つ。昨年パンプロナで3度のPKを否定され、今日その“使命”を果たしたのだ。

マドリード・ダービーでジェラール・マルティンの退場を見逃し、今日また審判の大失態が放置された。苦々しくも言わざるを得ない。彼らはリーグを台無しにした。5月の「エル・クラシコ」はもはや無価値だ。優勝はピッチではなく、オフィスや密室で決まっていた。