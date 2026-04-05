マドリードの新聞：マヨルカ戦で最大の敗者はこの選手だ

スペインの新聞各紙は、土曜日にリーガ・エスパニョーラ第30節でアウェーのマヨルカに1-2で敗れたレアル・マドリードの課題を徹底的に報じた。

特にフランス人MFのエドゥアルド・カマヴィンガが、批判の矛先を最も多く浴びた。

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スペイン紙『アス』は、カマヴィンガがこの対戦の最大の敗者だと報じた。特に、マヨルカの先制点につながったミスを巡る批判を受け、中盤の最弱リンクと見なされたことが要因だ。特に、ジョード・ビリンガムが怪我から復帰した状況下ではなおさらである。

試合後のレアル・マドリードの選手たちに対する評価の中で、同紙はカマヴィンガのパフォーマンスを「惨憺たるもの」と評し、攻撃時のボールコントロールに精度を欠き、守備への素早い戻りもできなかったと指摘した。

また、最近の報道では、フランス代表におけるカマヴィンガの役割の低下も指摘されている。彼はこれまで代表での定位置を完全に確立できておらず、ディディエ・デシャン監督の下ではミッドフィルダーの序列で5番手となっている。