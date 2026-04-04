マドリードの新聞：カマヴィンガは致命的…ディアスはアルビロアの指示に従わなかった

レアル・マドリードは、土曜日に開催されたラ・リーガ第30節で、アウェイのレアル・マヨルカに2-1で予想外の敗北を喫し、ライバルであるバルセロナとの優勝争いがさらに厳しさを増した。

一方、スペイン紙『AS』は試合後にレアル・マドリードの選手たちに対する評価を掲載し、カマヴィンガのパフォーマンスを「惨憺たるもの」と評した。同紙は、攻撃時のボールコントロールに精度を欠き、守備への素早い戻りもできなかったと指摘している。

アルダ・ギュレルについては、同紙は攻撃エリアでいくつかの良いパスを送ったと報じた。特に前半のムバッペへのパスは決定的なチャンスを生み出したが、彼は試合を支配することはできなかった。

また、このトルコ人選手には直接シュートで得点のチャンスもあったが、GKに見事に防がれ、72分にティアゴ・ペタルシュと交代した。

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一方、イブラヒム・ディアスは、エムバペの復帰（およびフェニシウスが序盤で休養したため）にもかかわらず先発起用されたが、脅威となることはなく、守備の切り替えに集中しすぎた。マドリードの新聞によると、アルビロアが時に彼に求めている「大胆さ」や「チャンス作り」が欠けていたという。

また、エムバペについては、『AS』紙が、前半にゴールキーパーのリオ・ロマンに2度セーブされたシュートを挙げた。ボールを保持するたびに脅威を見せたが、得点は挙げられなかった。

一方、ベリンガムは約30分の出場時間中、疲れが見えていた。また、途中出場したヴィニシウスは結果を残せず、レアル・マドリードは彼の不在を痛感させられた。一方で、チームはミレッタオの復帰と彼のゴールを活かすことができた。

終盤、ティアゴ・ペタルシュは非常に活発に動き、ピッチ上で全力を尽くしたが、マスタンターノはあまり活躍できず、イエローカードを受けてしまったため、次節のジローナ戦を欠場することになる。