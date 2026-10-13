レアル・マドリードが1点を守り切って勝利したビジャレアル戦で、主審ディアス・デ・メラのジャッジがクラブ内部やサポーターの間で大きな抗議の波を呼んだ。試合中にチームが犯したファウル数と比較して、レアル・マドリードの選手やコーチングスタッフに提示されたカードの枚数があまりに多かったためだ。

抗議の最大のポイントは、レアル・マドリードの選手が犯したファウルがわずか8つだったにもかかわらず、イエローカード5枚とレッドカード1枚を受けたことにある。一方のビジャレアルは13ファウルを記録しながら、イエローカード2枚にとどまった。

抗議する側は、この格差が主審の試合管理のあり方に疑問を投げかけると見ているが、主審の報告書の詳細は、この一件の別の側面を明らかにしている。

ヴィニシウス・ジュニオールがサリバの髪を引っ張ったことで受けたレッドカードについては、レアル・マドリード内部で実際に異論が出ているわけではない。主審の判定は競技規則に合致しており、クラブ関係者も退場が審判のミスによるものだとは考えていない。

したがって、主たる抗議はチームが受けたイエローカードに向けられており、ブラジル代表スターの退場に対するものではない。

しかし主審の報告書によれば、レアル・マドリードの選手が受けた5枚のイエローカードのうち、ファウルによるものは2枚だけであり、それはジュード・ベリンガムとイブラヒマ・コナテに提示されたものだ。

このフランス人ディフェンダーのケースについて、レアル・マドリードはカードに対して異議申し立てを行う意向だ。クラブの主張によれば、テレビのリプレー映像はジェラール・モレノへの接触が警告に値するものではなかったことを示しているという。

残る3枚のイエローカードは、選手が犯したファウルによるものではなく、規律上の理由で出されたものだった。

アントニオ・リュディガーは主審の判定への異議によってカードを受け、キリアン・エムバペとオーレリアン・チュアメニは遅延行為で警告を受けた。

処分は選手だけにとどまらなかった。ディアス・デ・メラは、同じく異議を理由にジョゼ・モウリーニョとチームのデリゲート、チェンドにもイエローカードを提示。その後、抗議はさらに激しさを増し、モウリーニョの助手であるヌノ・ダ・コスタが主審の判定に異議を唱えたことで退場処分を受けるという結末を迎えた。

つまり、レアル・マドリードの怒りを招いたカードは、そのすべてがピッチ上のファウルに結びついているわけではない。選手、コーチングスタッフ、運営スタッフが受けた7枚のイエローカードのうち、5枚は異議によるもので、残る2枚がベリンガムとコナテのファウルに関係するものだった。

ヌノ・ダ・コスタが受けたレッドカードもまた異議によるものであり、一方でヴィニシウスの退場はクラブがその正当性に異議を唱えない別個のケースとして残る。