リヴァプールの選手ビクトル・ムニョスが、バロンドールを受賞するにふさわしい候補者として自らの選択を明かし、昨シーズンにレアル・マドリードと関係があり、キリアン・エムバペと共にプレーしていたにもかかわらず、スペイン人のラミン・ヤマルに一票を投じると明言した。

ムニョスは「ディアリオ・アス」紙への発言でこう語った。「私はラミンに投じる。彼は代表チームでの僕のチームメイトで、彼にふさわしいと思う」。そして、賞に輝くどの選手もその資格があるだろうが、自分は特にヤマルを選ぶと付け加えた。

この賞をめぐってはヤマル、エムバペ、ハリー・ケインが争っており、受賞者発表のセレモニーは来る10月26日にイギリスの首都ロンドンで行われる。3人の間で激しい競争が繰り広げられている。

ムニョスは2つのスペインのクラブと関わりがあり、幼少期にはバルセロナのアカデミーでプレーした後、レアル・マドリードでの経験を積んだ。これについて彼は、バルセロナでの経験は集団としての取り組みやクラブ独自のメソッドを学ぶ機会を与えてくれた一方、レアル・マドリードのより直接的なスタイルには自分の能力に合うものを見出したと語った。

ムニョスは現在、2つのスペインのクラブのアカデミーでの経験を活かした後、リヴァプールでキャリアを続けており、それぞれで過ごした期間への感謝を表明した。