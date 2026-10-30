マドリードに激震、レアルを襲った2つの痛打

レアル・マドリードは、バスケットボールのユーロリーグでのフェネルバフチェ戦で、テオ・マレドンとミカエル・ヤントゥネンが負傷し、チームに二重の痛手を負った。試合は19点差でレアルの勝利に終わったが、ペドロ・マルティネス監督は今季で最も好調な時期を迎えているタイミングで、主力選手たちを欠くことになった。

スペイン紙「アス」によると、初期検査でマレドンは右膝の捻挫であることが判明し、一方でヤントゥネンは足底腱膜の完全断裂を患っているという。両選手の離脱期間は、それぞれの負傷の性質と治療への反応次第で異なってくる。

同紙は、マレドンの負傷は2週間から6週間の離脱を要する可能性があり、現時点ではその深刻度は明らかになっていないと説明した。一方でヤントゥネンの状態はより複雑に見え、回復には少なくとも5週間を要し、手術を受ける可能性もあるという。

両選手はフェネルバフチェ戦で負傷した。フランス人のマレドンは、トルコのチームの守備を突破しようとした際、クレイボーンの接触を受けて不自然な形で倒れた。一方、ヤントゥネンは試合に7分52秒しか出場できず、ペドロ・マルティネスは試合後、このフィンランド人選手の状態は良くないように見えると語っていた。

マレドンの負傷は、レアル・マドリードにとって極めて重要なタイミングでの出来事となった。彼は今季開幕以来チームの最も重要な選手の一人となっており、フェネルバフチェ戦でも目を引くパフォーマンスを見せ、26点を記録し、効率指数は35に達して、この試合におけるレアルの最優秀選手となっていた。

またヤントゥネンは、夏の移籍期間にフェネルバフチェからレアル・マドリードに加入し、チームで力強いスタートを切っており、ハイメ・プラデジャと交代でパワーフォワードのポジションを務めている。スペインリーグでの平均得点は10.5点で、3ポイントシュートの成功率は63%に達している。

レアル・マドリードは、バスケットボールのユーロリーグの最初の9試合で6勝を挙げていた。またスペインリーグでも無敗の記録を保っており、今季最初の3試合を落とした後に立て直し、それ以降は9試合連続の連勝を記録している。

直近のフェネルバフチェ戦での勝利は、マルティネス率いるチームが優れた状態にあることを裏付けるものとなった。欧州屈指の守備力を誇るチームの一つを相手に95点を記録したこの試合は、「モビスター・アリーナ」で9826人の観客を集めて行われた。

レアル・マドリードは11月1日（日）の午後12時30分に、スペインリーグの一戦でレクオレタス・サルー・サン・パブロ・ブルゴスとの対戦に臨む。試合の過密日程と、国内・大陸の多岐にわたる大会が重なる中、コーチ陣がマレドンとヤントゥネンの不在をどう補うのか、その対応が注目されている。