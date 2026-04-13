マドリードで迷う…アルベロア、ミュンヘン決戦を前に決断を「秘める」

レアル・マドリードは、チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でバイエルン・ミュンヘンと対戦するためミュンヘンへ移動する。第1戦は1-2で敗れたが、この試合で逆転し準決勝に進めば16度目の優勝へまた一歩近づく。

この大一番の重要性を踏まえた上で、アルバロ・アルビロアは勝ち進むことが容易ではないと強調した。サンティアゴ・ベルナベウでのジローナ戦引き分け後、彼はアリアンツ・アレーナでの試合を前に第1戦を振り返り、ミスを修正する必要があると訴えた。

アルビロアは取材に「火曜日の試合を分析し、改善点を見つけ、良い部分をさらに伸ばす。どう攻略するか見極める」と語った。

さらに「その一戦にすべてのエネルギーを注ぎ、勝利を信じてドイツへ行き、最後まで戦い抜く」と語った。

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監督も選手への信頼を強調し、「第2戦は精神面が勝敗を分ける」と語った。 「選手たちに伝えたいのは、自分たちの力を信じてほしいということだ。帯同する25人全員が勝てると思い、最高のパフォーマンスを見せられると確信している。彼らの前には白いユニフォームと円形のエンブレムがある。我々は壮絶な戦いを繰り広げる」

負傷者は減り戦力は整いつつあるが、アルビラは守備陣に不安が残ると明かした。

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現時点でアントニオ・ルディガーとトレント・アレクサンダー＝アーノルドの先発が有力。センターバックのもう一つのポジションはエデル・ミレータオとディーン・ホイセンが争い、左サイドバックはアルバロ・カレラスとフェルランド・メンディが競っている。

予想では、アルベロア監督はミレイタオを起用する見込みだ。 ミュンヘンでの試合はハイペースでフィジカルな競り合いが予想され、広いスペースも生まれる見込み。ビルドアップやバックラインからのボール運びでは他の選択肢の方が質が高いものの、1対1では強い選手に有利な状況となる。

ホームのレアル・マドリードは、バイエルンのプレッシャーを跳ね返すため最善の布陣を模索。最終判断は試合直前に下される見込みだ。