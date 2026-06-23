マドリードで衝撃の移籍！アトレティコのレジェンドが「ロヒブランコス」を裏切り、アルヴァレスをバルセロナへ。

セルヒオ・アグエロは、同胞ジュリアン・アルバレスとアトレティコ・マドリードの危機について言及。アルバレスがワンダ・メトロポリターノを去るのは関係者の最善策だとし、移籍先としてはバルセロナが理想と語った。

アグエロは、今夏アトレティコを去りたいアルバレスの意思を全面支持し、そのプレースタイルから「バルセロナにとって素晴らしい補強になる」と語った。

この発言は「ギガンテス」チャンネルを通じて行われ、『ムンド・デポルティーボ』が報じた。アルヴァレス（26歳）がアトレティコ退団を希望し、バルセロナで話題になった直後のことだった。 アトレティコ、マンチェスター・シティ、バルセロナでプレーしたアグエロは、アルビレスの率直な発言について「何の問題もない」と語った。

2021年末にバルセロナで現役を引退したアグエロは続けた。「クラブはコメントしないだろう。選手は正直に話すしかない。彼はクラブと話し合い、移籍が最善だと合意した」。

さらに「もし私がクラブ側で、選手が街やチームメイト、監督と合わない、あるいは居心地が悪いと感じているなら、最善の策は出口を見つけ、売却することだ」と語った。

また、アルヴァレスの率直な姿勢を「1年を通して振る舞いの悪い選手などいない。選手が居心地悪ければ、クラブは助けるべきだ」と称えた。

さらに、アトレティコが強硬な姿勢を貫くことにも警鐘を鳴らした。「選手が不幸なら、クラブはそれぞれの立場を取るが、最終的に損をするのは選手だ」。

アルヴァレスの移籍先については「多くのクラブに合うが、彼のプレースタイルならバルセロナでも活躍できる。予測不能で、どのポジションでもプレーでき、攻撃力も高い」と語った。

また、アグエロはアルバレスのポジションの幅広さをこう評価した。「フォワード、ウイング、ストライカー、攻撃的MFとどこでもできる。多才で、負傷者がでても頼れる選手だ」。