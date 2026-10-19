レアル・マドリードを率いるジョゼ・モウリーニョ監督は、直近2試合で明確な戦術的采配を見せた。スターティングメンバーの変更や決定的な交代を通じて、チームを2勝へと導き、その間に8ゴールを記録した。スペインリーグでの注目のバルセロナ戦を前にしてのことだ。

カタルーニャ紙「マルカ」によれば、このポルトガル人指揮官の手腕は、チャンピオンズリーグでのローマ戦勝利、続くセビージャ戦の4対1での勝利で明確に表れた。チームのパフォーマンス改善に寄与し、中盤と攻撃陣に追加の解決策をもたらす決断を下したのだ。

セビージャ戦でのモウリーニョの最も目立った決断は、フェデ・バルベルデを右サイドバックで起用したことだった。この一手は、中盤でのオーレリアン・チュアメニとのコンビを解消し、同時に、これまでの一部の選択肢が期待された水準を示せていなかった右サイドにさらなる安定を求めるチームのニーズに応えるものだった。

またこのポルトガル人監督は、アルダ・ギュレルをアンカーのポジションで起用することを決断した。これまではペナルティーエリアにより近い攻撃的な役割で彼を使うのが常であった。

この変更は、中盤での創造性を高める必要性に応えたものであり、それがチームのパフォーマンスに表れ、やがてこのトルコ人選手がセビージャ戦で先制ゴールを記録することとなった。

左サイドでも別の変更があった。出場停止でヴィニシウス・ジュニオールを欠いたことで、ヤン・ディオマンデに出場機会が巡ってきたのだ。彼はドリブルの技術と危険な局面を作り出す能力を生かし、目を引くパフォーマンスを見せた。

この選手はゴールを記録し、さらに2試合連続でアシストを記録した。ローマ戦でもすでに決定的なパスを供給していたのだ。

モウリーニョの采配はスターティングメンバーにとどまらなかった。ローマ戦では、レアル・マドリードが2点のビハインドを負った後、影響力のある変更を行った。チームの形を変え、インドリックやエスピといった追加の攻撃的な選手を起用し、この修正が終盤10分でのチームの巻き返しと勝利に寄与したのだ。

これらの変更には、ギュレルを中盤に戻し、バルベルデをサイドバックへ下げること、さらにチュアメニをベルナルドに替えることが含まれ、この動きがレアル・マドリードにより大きな攻撃の厚みを与え、逆転を助けた。

これらの決断は、試合を読み、適切なタイミングで采配を振るって流れを変えるという、モウリーニョがレアル・マドリードで示すことを期待される役割を反映している。折しもチームは、バルセロナとの重要な一戦に向けて準備を進めており、勝利すればスペインリーグ首位との差を縮める機会を得られるかもしれない。