ラ・リーガのラージョ・バジェカーノ対アスレティック・クルブは土曜日、正式に中止となった。ラージョのサポーターは、クラブ会長ラウル・マルティン・プレサへの不満を示すため、紙飛行機やその他の物を大量にピッチへ投げ込んだ。

ラージョのサポーターは以前からプレサの退任を求めている。ファンは、とりわけマドリードのエスタディオ・デ・バジェカスの荒廃した状態などについて、この幹部に責任があると見ている。

そのスタジアムは以前も今も非常に荒廃しており、スタジアムライセンスが一時的に取り消され、ラージョは本拠地戦をマドリードに隣接するレガネスで開催しなければならなかった。ラージョのファンの大半は、プレサへの抗議として、バジェカスから10キロのレガネスまでの移動を拒否した。

土曜日、バジェカスでは147日ぶりにようやく再びサッカーが行われることになったが、試合は長く続かなかった。13分、ラージョのファンは紙飛行機に加え、ボールや椅子もピッチに投げ込んだ。これを受け、主審は試合を10分間中断した。

プレサを絶えず罵倒していたラージョのファンは、もう一度何かをピッチに投げ込めば試合は正式に打ち切られると、スタジアムアナウンスで警告を受けた。オスカル・バレンティンとイシ・パラソンは、ゴール裏の一角に陣取る熱狂的サポーター集団、ブカネロスと話をした。

再開から数秒後、再び問題が起きたため、主審は警察と協議の末、試合の正式な打ち切りを決めた。ラージョのファンは「プレサ、出ていけ！」や「プレサ、クソ野郎」などとチャントを浴びせた後、駆けつけたアウェーサポーターにも感謝を示した。

さらに、ラージョの一部サポーターがピッチに入ろうとした際には機動隊も介入を余儀なくされたと、MARCAが報じている。試合が再開されるのか、またいつ再開されるのかは、まだ分かっていない。



