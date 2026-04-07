マドリードでの爆発：ネグレラに資金を提供する者は運を待たない…ラ・リーガはバルセロナに合わせて「仕立て上げられた」！

レアル・マドリード支持で知られるスペインのウェブサイト「ディフェンサ・セントラル」は、同クラブのUEFAチャンピオンズリーグでのパフォーマンスとラ・リーガでのパフォーマンスとの間に見られる大きな差は、単に技術的・身体的な要因だけで説明できるものではなく、国内リーグにおける「明らかな審判の偏り」と直接関連していると主張した。

同サイトは、長文のレポートの中で次のように述べている。 欧州を席巻し、チャンピオンズリーグで3連覇を達成したレアル・マドリードは、国内では奇妙な立場に置かれている。同クラブは、不公平としか言いようのない一連の審判判定にさらされている一方で、バルセロナは長年にわたり「特別扱い」を受けているのだ。

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退場処分で最大の恩恵を受けているのはバルセロナ

「デフェンサ・セントラル」は、数字は嘘をつかないと指摘し、バルセロナが21世紀において退場処分に関する最も良い記録を持っていると説明した。同クラブの退場処分における得失差は+69に達しており、これはラ・リーガの歴史上、前例のない数字である。

対照的に、レアル・マドリードはこのランキングで非常に低い順位に甘んじており、その差はわずか（+1）にとどまっている。同サイトはこれを「両クラブ間の審判による扱いの不均衡を如実に示す証拠」と見なしている。

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スペインの審判は欧州とは異なる

同サイトは、両大会の差は明らかだと説明し、チャンピオンズリーグではレアル・マドリードが「中立かつプロフェッショナルな」審判を受けているのに対し、リーガ・エスパニョーラでは「一方に偏った同じ過ちが繰り返されている」と指摘した。

「デフェンサ・セントラル」は、バルセロナ対アトレティコ・マドリードの直近の試合を例に挙げた。この試合では、ジェラール・マルティン選手が対戦相手の足首に危険なタックルをしたにもかかわらず、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の介入により、即座に提示されたレッドカードが取り消された。

ネグレラ事件

同サイトは、スペインサッカー史における「ブラックファイル」と称されるニゲイラ事件にも言及した。これは、バルセロナが元審判委員会の副委員長に金銭を支払ったとされる事件を指している。

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報告書は次のように述べている。「レアル・マドリードでは、ネグレイラへの支払いがまだ何の報いも招いていないとは信じられないようだ。彼らは、数百万ユーロが結果に影響を与えていないと我々に説得しようとしているが、現実は彼らに痛烈な一撃を与えている。ネグレイラに支払ったクラブこそが、退場処分に関する審判記録で最高の成績を収めているのだ！」

さらに、「これは単なる恥ずべき偶然なのか？それとも、マドリードを妨害し、他チームに道を開くために構築された完全なシステムなのか？審判担当者に給与を支払ったことが実を結んだようだが、スペインサッカー連盟の廊下で迷子になっているかのような正義が、いまだに実現されていない」と付け加えた。