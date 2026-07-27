スペイン人歌手のアナ・メナは、バルセロナのFWでスペイン代表として2026年ワールドカップを制したフェラン・トーレスとの間に恋愛関係があるとの報道を、きっぱりと否定した。2人がワールドカップ制覇を祝うスペイン代表の祝賀行事で一緒にいるところを目撃された後に報じられた両者の関係について、彼女は「ばかげている」「本当にくだらない」と表現した。

昨日日曜日、マドリード・バラハス・アドルフォ・スアレス空港に到着した際にメナが語ったところによると、この歌手は当初からここ数日間で自身について語られたすべて、とりわけバルセロナのFWとのうわさの関係を非難し、居合わせた記者団にこう述べた。「こんなのばかげている、お願いですから。本当にくだらない話です」。

背番号7が物議を醸す

メディアの報道は、スペインサッカー連盟が主催したシベーレスでの祝賀行事、さらにスペインの首都で最も有名なナイトクラブの一つで開かれたプライベートなパーティーで2人が一緒にいるところが目撃された後、メナとトーレスを結びつけていた。特に、メナがトーレスがスペイン代表で着用している番号である背番号7のユニフォームを着て現れたことが注目を集めた。

シベーレスの祝賀行事でなぜ背番号7のユニフォームを着ていたのかを問われると、メナははっきりとこう答えた。「まあ、これはもらったユニフォームなんです、わかりません」。このユニフォーム姿によって引き起こされた憶測に終止符を打とうとした。

特別なことは何もない

この女優は、スペイン代表の祝賀行事の際にバルセロナのFWと会ったことを認めることをためらわなかったが、他の選手たちとの間に起きたことと変わらないと指摘し、こう述べた。「たくさんの人がいて、その多くと話しました」。トーレスとの出会いは、公の祝賀行事の中でのほんの通りすがりの出会いにすぎなかったことをはっきりと示すものだった。

俳優オスカル・カサスの元恋人であるメナは、こうしたメディアの騒動すべてに対する不満を表明し、自身について語られていることは「本当にくだらない」と強調した。ここ数日間にスペインのメディアが引き起こした憶測に最終的な終止符を打とうとした。

なお、フェラン・トーレスは、2026年ワールドカップ制覇を祝うスペイン代表の祝賀行事の主役の一人だった。アルゼンチンとの決勝戦で延長戦の末に唯一の決勝点を挙げ（1-0）、スペインに歴史上2度目の世界王者の座をもたらした。