共有 GOALをGoogleでフォロー

本拠地サンティアゴ・ベルナベウでアラベスに1-2で敗れたレアル・マドリー。その一夜は批判と論争に包まれた。試合後に沈黙を破ったジョゼ・モウリーニョは、主審のソト・グラドを批判し、アルダ・ギュレルを交代させてヴィニシウス・ジュニオールを残した舞台裏を明かした。そのうえで敗戦の責任は自身にあると認め、チームには活力と相手守備を崩す力が欠けていたと語った。

広告

試合後の記者会見でモウリーニョは自らの采配を擁護した。相手はボール保持を狙うよりも、ダイレクトな攻撃への切り替えを軸に戦うチームだった。そのため別の解決策を探る必要があったという。こうした戦い方によってレアル・マドリーはペナルティーエリアに侵入しづらくなり、他の相手であれば普段は活用できるスペースも奪われた。

ポルトガル人指揮官は、アラベスのペナルティーエリア内で攻撃の厚みが足りなかったため、この問題を解決できる選択肢としてエスピの投入を考えたと説明した。また、交代の際にはアルダ・ギュレルとヴィニシウスのどちらを下げるかで迷ったことも明かした。アルダとベルナルド・シウバの役割は非常に似ており、スペースがない状況ではトルコ人とポルトガル人の両選手が同じ役割をこなせると判断したため、ブラジル人選手を残すことにしたという。

より大幅な交代に踏み切らなかった理由については、レアル・マドリーの選手たちが求められる活力を見せられなかったことを認めた。それでも、一度に多くの交代選手を送り込めば、ピッチ上のチームのバランスと構造に悪影響が出ることを懸念したという。

チームには試合の流れに対応するためのエネルギーが不足していたと感じていたものの、選手配置を根本的に変えるつもりはなかったと強調した。この点については、試合を何度も見返したうえで綿密に検証する必要があるとしている。

広告 広告

判定に関しては、モウリーニョは主審をはっきりと批判した。ファウルや時間稼ぎに対して寛容すぎたというのが指揮官の見解だ。さらに、ベンチの人間がピッチにボールを投げ入れた場合に一発レッドカードを提示するという規則が適用されなかったことにも異議を唱え、同じことが2度起きたと主張した。

Related Topics

ポルトガル人指揮官の主審批判はさらに続いた。この主審が以前のシーズンにエンバペを退場させ、その後ヴィニシウス、そして今回ベリンガムを退場処分にしたことを持ち出し、来季はクルトワが犠牲者になるかもしれないと皮肉った。主審は自らの権力を誇示し、自分を「怪物」のように見せるのが好きなのだと指摘する一方で、チームが敗れたのは判定のせいではなく、自分たちのミスのせいだと明言した。

ジュード・ベリンガムの退場についても言及した。ベンチの位置からはベリンガムが倒されてPKに値するように見え、特に本人からもそう伝えられたことで、選手の言い分を信じたという。それでも、敗戦の責任を主審に負わせることは避けた。

広告

会見の最後に、モウリーニョは交代を告げられたアルダ・ギュレルが不満をあらわにしたことについて、苛立ってはいないと語った。むしろ出場への意欲の表れであり、前向きなことだと受け止めている。ピッチを去る時に悔しさを感じる選手がいるのは好ましいと強調した。

また、ヴィニシウスに対するファンの反応を議論の焦点にすることも拒んだ。ヴィニシウスのパフォーマンスはほかのチームメートと変わらなかったとし、敗戦の責任は特定の選手ではなく監督である自分にあると述べた。そのうえで、敗因について明確な答えを得るためには試合を繰り返し見返す必要があると強調した。