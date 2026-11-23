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スペイン審判技術委員会のフラン・ソト委員長が国内の審判の水準を擁護し、レアル・マドリーやバルセロナをはじめとするビッグクラブへの対応に差があるとの批判を否定した。また、ネグレイラ問題や判定のばらつきをめぐる批判にも言及している。

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ソト委員長は月曜日、第1回スペイン審判賞の授賞式の場で報道陣の取材に応じ、国内の審判の状態は良好だと語った。その根拠として、欧州サッカー連盟（UEFA）主催大会への参加数でスペインの審判が欧州トップ3に入っていることを挙げる一方、まだ改善が必要な部分があることも認めた。

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ソト委員長は、この授賞式がサッカー界のさまざまな関係者を一堂に集めることを目的としていると説明した。プロクラブがほぼすべて出席したうえ、監督や記者、解説者も招待されており、委員会が進める開かれた運営方針の一環だという。

前日のバルセロナ戦後、ビジャレアルのコメサーニャが「審判はレアル・マドリーやバルセロナの試合を裁く際により大きな重圧を感じている」と発言したことについて、ソト委員長はその見方を否定した。審判はどんなスタジアム、どんな状況でも仕事をする準備ができており、クラブがどこであれ試合の裁き方は変わらないと強調している。

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また、ビッグクラブへの対応に差があると指摘したラ・リーガのハビエル・テバス会長の発言に対しては、その意見は尊重するが同意はしないと述べ、審判はすべてのチームを公平に扱っていると信じていると語った。バルセロナ対ビジャレアル戦、ヘタフェ対アトレティコ戦の2つの場面のように、似たような状況で判定が分かれた件については、基準の統一が委員会の基本的な目標だとしたうえで、個々のケースによって細部は異なり得ると指摘した。一方で誤審があったことは認め、ファンへの判定の説明の仕方を改善する必要があるとした。

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ソト委員長はネグレイラ事件をめぐるジョゼ・モウリーニョの発言にも触れ、技術委員会の副委員長を務めていた人物の行為によって最も大きな被害を受けたのは審判たちだと強調した。責任の所在はスペインの司法が明らかにすると信頼を示し、過去にとらわれ続けてはならないと訴えた。

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さらに、この事件がスペインの審判の評判を大きく傷つけたことを認めつつ、信頼を取り戻すには透明性を高め、サッカー界のすべての関係者に対してより開かれた姿勢をとるとともに、ピッチ上で審判の水準を証明する必要があるとの考えを示した。現体制が発足してからまだ1年半も経っていないとし、スペインの審判を世界最高の水準に引き上げることが目標だと語った。

レアル・マドリーが総会で示した、同クラブはビデオ判定によって42ゴールを取り消された一方、バルセロナは19ゴールだったというデータについて、ソト委員長はこの統計だけで結論を導くことを否定した。それぞれのケースは個別に分析する必要があり、数字の違いが必ずしも偏りの存在を意味するわけではないと説明したうえで、クラブ、「とりわけレアル・マドリー」と論争を繰り広げるつもりはないと述べた。スペイン紙『AS』が報じた。

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ソト委員長は最後に、意見は異なるもののレアル・マドリーの立場は尊重していると強調し、同クラブと審判技術委員会の関係が正常化することへの期待を表明した。そのうえで、審判に関する議論に参加できるよう、会合の扉はすべてのクラブに開かれていると語った。

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