マドリーに衝撃のサプライズの予感、ペレス会長が予想外の補強を計画

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レアル・マドリーで予想外の動きが具体化し始めている。イングランド人ジャーナリストのニック・ハリス氏が、クラブのフロレンティーノ・ペレス会長の新たな意向を明らかにした。来季のチーム構想を大きく変える可能性のある補強で、移籍市場に特大のサプライズをもたらすかもしれない。

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ハリス氏は自身のSNSで、最近レアル・マドリー会長と昼食を共にしたある情報筋から話を聞いたと説明。それによると、ペレス会長はマンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが来季クラブのユニフォームに袖を通す可能性について、より確信を深めているという。また、このノルウェー人ストライカーがマドリー首脳陣の獲得リストの筆頭に位置していることも指摘した。

さらに同氏によれば、マンチェスター・シティの複数の選手の代理人はすでに、クライアントをフリーで移籍させる選択肢の検討を始めているという。プレミアリーグの財務規定違反の疑いで告発されている件をめぐり、クラブの立場が厳しくなる可能性に備えた動きだ。

マドリーの攻撃陣に変化

しかし、ハーランドのサンティアゴ・ベルナベウ到着は、戦術面では簡単なことではない。特に現在のメンバーにはキリアン・エンバペとヴィニシウス・ジュニオールがおり、マドリーの攻撃陣の再編を迫られる可能性がある。

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レアル・マドリーがこのノルウェー人ストライカーの獲得に動いた場合、ヴィニシウスが退団候補の筆頭の一人になるのではないかとの憶測も出ている。布陣にハーランドのスペースを空けるため、あるいはスター選手たちの年俸に伴う財政負担を軽減するためだ。

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レアル・マドリーにはエンバペ、ヴィニシウス、ディオマンデ、ロドリゴ、カルロス・エスピ、エンドリッキ、ブラヒム・ディアスと攻撃の選択肢が豊富にそろっている。そのため、ハーランドの加入は単に契約をまとめるだけでなく、現有戦力の一部の将来をどうするかという判断にも左右されることになる。

エンバペの立場

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状況をさらに難しくしているのが、エンバペがフランス代表でジネディーヌ・ジダンに左ウイングで起用されたことを受け、そのポジションでのプレーに不満を抱いているとの報道だ。ハーランドのためにレアル・マドリーでも再びそのポジションに戻ることを受け入れるのか、疑問の声が上がっている。

一方で、複数のメディアは、このノルウェー人ストライカーがレアル・マドリーへの移籍に前向きだと報じている。その根拠として挙げられているのが、今シーズン中に彼の父親がクラブのバルデベバス練習場を繰り返し訪れていることだ。

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この移籍はマンチェスター・シティをめぐる状況の推移や、同クラブが科される可能性のある処分と切り離せない。ハリス氏によれば、レアル・マドリーはハーランドを獲得候補の最優先に据えつつ、この問題がイングランドのクラブの選手たちの将来に及ぼす影響を注視しているという。