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ヘドウィヘス・マドゥロは、NECとPSVによるエールディビジの試合で、前半にVARが介入したことに納得していない。PSVはデヴェロン・フォンヴィルのハンドでPKを獲得し、イヴァン・ペリシッチが決めた。マドゥロはハーフタイム中、ESPNで、VARはこの場面に介入すべきではなかったとの考えを示した。

PSVは土曜日、ホッフェルト・スタディオンで快適な3-0のリードを築いて前半を終えた。フィリプ・コスティッチが14分に見事なゴールで先制し、その10分後にはペリシッチがPKを決めてリードを広げた。

このクロアチア人選手の得点に先立ち、議論を呼ぶ場面があった。ルベン・ファン・ボメルのクロスがフォンヴィルの腕に当たると、主審のイェルーン・マンスホットはVARに促されてモニターで確認し、PKを宣告した。

司会のミラン・ファン・ドンゲンはハーフタイム中、VARが介入すべきだったと思うかとマドゥロに尋ねた。「いや、そうは思いません。VARは介入しないでおくべきだったと思います。結局、ハンドではありますが、彼は腕を体に引き寄せようとしていたとも思います」

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「ボールは肘の下側に当たっています。誰でもハンドだと言えるでしょうし、そう見えるのも分かります。でも、ボールが向かっていた方向も見るべきだと思います」と、解説者のマドゥロは続けた。

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マドゥロは、競技規則上、ハンドの判定でボールの方向が決定的な要素ではないことも理解している。「それがルールではないと分かっています。でも、あのボールはゴールに向かっておらず、後ろには誰もいませんでした」

ファン・ドンゲンは、フォンヴィルが不自然に体を大きくしたか、意図的に腕をボールへ動かしたかが重要だと指摘する。「彼はむしろ腕を体に引き寄せようとしています」とマドゥロは応じた。「だから、少し納得がいきません。非常に厳しい判定だと思います」

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一方で、元MFのマドゥロは、映像を確認したマンスホットがPKを与えたことも理解できるという。「主審としてモニターでの確認を促されたら、ルールに従わなければならないのも分かります。それならPKを与えることはできます。でも、VARは介入すべきではなかったと思います」

マドゥロは、フォンヴィルの腕にボールが当たらなかったとしても、NECに不利益はほとんどなかったと強調する。「ボールがそのまま進んでも、後ろには誰もいませんでした。押し込めるPSVの選手もいませんし、ボールもゴールには向かっていませんでした」