マテラッツィ「ジダンの頭突き？ ヘスス・デ・ミゲルの死を受けて、神に感謝した。もし自分の身に起きていたら？」

以下、インタビューの主なやり取りを紹介する。

ジネディーヌ・ジダンは数日前、こう語った。「マテラッツィに頭突きしたことを誇りには思わないが、後悔はしていない」

立場が逆だったら、あなたも今、同じことを言いますか？

「今なら、20年前のあの夜、あるいは翌日に言ったであろうことを言います。『私が悪かった。でも挑発された。何が起きたかは皆さんが判断してください。私は謝ります』と。そう言っていれば、彼は立派な人物と見られ、マテラッツィは自分なりのやり方で彼をあおった『いつもの愚か者』と見られたでしょう。彼にとってはその方がよかったはずですが、考え方は人それぞれです。少なくとも、その話はそこで終わっていたでしょう」

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しかし、今も話題になります。

「避けられたはずです。相手に得点させないために相手をつかんだのは、私が最初でも最後でもありません。むしろ、私が監督で、目の前の相手にジャンプさせないよう巧みに立ち回るDFがいたら、握手を求めますよ」

ジダンは今も重荷を背負っているように見えます。

「いや、そうは思いません。イタリア対フランスの試合があるから再び話題になるのでしょう。監督としてあれだけのキャリアを築いたのですから、もう過去のことにしていると思います」

ただ、あの場面を見返すと、マテラッツィよりジダンの方が不快に感じるのでは？

「いや、そうでもありません。ヘスス・デ・ミゲルが亡くなったことで、私は何事も起きなかったことを神に感謝しました。あのGKについては、プレー中の接触による過失致死が取り沙汰されています。もし私にも同じことが起きていたら？」

この20年間、二人の間で一度も話し合いがなかったというのは話題になります。

「機会はありました。知られていることですが、2010年11月、ACミラン対レアル・マドリーの前夜、ミラノのホテル・メリアでのことです。モウリーニョにあいさつしてホテルを出ると、彼が裏手で車を駐車していました。私を見ると少しためらい、引き返そうと振り向きもしました。でも私の方から近づいて握手し、『誰にも見られないここで会えてうれしい』と言いました。彼は『気にするな。よくあることだし、もう過ぎたことだ』と答えました。残念ながら、その後、彼は『私をファンだと思っていた』と言って、すべてを否定しました」

それでもジダンが「公式な」和解を拒み続けるのはなぜでしょうか？

「私は和解することに何の問題もありません。彼にとって、あまりに大きな注目を集めた形での退場だったので、前言を翻せないのでしょう。とはいえ、『大きな注目を集めた』というのは適切な言葉ではありません。私が挑発したのは初めてではなかったし、彼が頭突きをしたのも初めてではなかった。この点は、これまであまりにも指摘されてこなかったと思います」