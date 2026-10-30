マテウス、レアル・マドリードに関する衝撃発言、ペレスの出方を待つ

ローター・マテウスが、レアル・マドリードのブラジル代表選手ヴィニシウス・ジュニオールに対し、ピッチの内外での振る舞いを理由に痛烈な批判を浴びせ、フロレンティーノ・ペレス会長に対して、同選手に明確な態度を取るよう介入を求めた。ジョゼ・モウリーニョ監督の指揮のもと、このブラジル人ウインガーが欠場した試合で白い巨人のパフォーマンスが向上していることに着目してのことだ。

バイエルン・ミュンヘンとドイツ代表のレジェンドであり、「スカイ・スポーツ」でアナリストを務めるマテウスの発言を、ドイツ紙「ビルト」が伝えた。マテウスはレアル・マドリードがヴィニシウスの将来をどのように扱うのかについて驚きを示し、チームが彼の不在時により良い姿を見せていると強調。クラシコでのバルセロナ戦勝利や、ローマに4-3で勝利したことを含め、重要な勝利を収めたと述べた。

マテウスは次のように語った。「レアル・マドリードがヴィニシウス・ジュニオールに対して何をするのか、興味をそそられる。なぜならチームは彼の不在時のほうがうまく機能しているからだ。これは今やモウリーニョの課題となっている。ヴィニシウスなしで良いパフォーマンスを見せており、彼が交代させられたローマ戦でも、チームは4-3で勝利した」

この元ドイツ代表スターの批判は選手の技術的な水準にとどまらず、その振る舞いや人格にまで及んだ。マテウスは、ヴィニシウスの行動は問題を引き起こすものでチームの助けにはならないとみなし、その世間一般のイメージは、彼ほどのスター選手が示すべきイメージとは異なると指摘した。

マテウスはこう付け加えた。「彼はトラブルメーカーであり、それはチームに何の利益ももたらさない。彼がバロンドールの順位でトップ10に入らなかったことを私は喜んでいた。なぜなら、ハリー・ケインの際立っている点は、常に紳士然とした姿を見せ、理解をもって対応し、すべてに時間をかけるところにあるのに対して、ヴィニシウスはそうではないからだ」

ドイツサッカーのレジェンドは、このブラジル人ウインガーへの批判を続け、バイエルン・ミュンヘンやバルセロナといった他のクラブは同じ問題を抱えていないのに対し、レアル・マドリードは彼の行動のせいで苦しんでいるとの見解を示した。

マテウスはこう説明した。「幸いなことに、我々バイエルン・ミュンヘンにはこのような問題はなく、バルセロナも同様だ。しかしレアル・マドリードは、ヴィニシウス・ジュニオールという名の問題を抱えている。彼がいないとき、チームはより良く機能し、より規律正しくなり、選手全員が互いのためにプレーする。しかし彼がいると、すべてがエゴと傲慢に関わるものになり、それがチームにもクラブにも害を及ぼしている」

マテウスはフロレンティーノ・ペレスに直接メッセージを送り、同選手に対するクラブの立場を明確にするために介入するよう求めた。選手を叱責するにせよ、出場停止が明けて復帰可能になった場合でも彼をベンチに留めるというモウリーニョの決断を支持するにせよ、態度をはっきりさせるべきだという。

マテウスはこの点について次のように述べた。「レアル・マドリードのために願うのは、会長がどこかの時点で、ヴィニシウス・ジュニオールに対する立場を明確に表明することだ。彼を叱責するにせよ、モウリーニョの決断でベンチに置くにせよだ。たとえ出場停止が明けても、彼はベンチに留まり得る。というのも、私には彼がチームとクラブに明らかに害を及ぼしているように見えるからだ」

ヴィニシウスはレアル・マドリードで苦しい時期を過ごしている。ビジャレアル戦でサリバの髪を引っ張った一件を背景に退場処分を受け、4試合の出場停止となり、セビージャ戦とバルセロナ戦、さらに今週予定されているラシン戦を欠場することになった。

このブラジル人選手は、UEFAチャンピオンズリーグの試合として11月4日に行われるAEKアテネ戦で、レアル・マドリードの構想に復帰する見込みだ。チームが際立ったパフォーマンスを見せた数々の試合を欠場したあとのことである。

ش