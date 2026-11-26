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バイエルン・ミュンヘンのGKマヌエル・ノイアーが妻アニカ・ビッセルと破局したと報じられ、その私生活をめぐってドイツで議論が高まっている。

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これは第2子の誕生からわずか3カ月後のことだ。ノイアーは23歳の女性理学療法士とともにブラジルを旅行する姿が確認され、チームメイトであるヨシュア・キミッヒとコンラート・ライマーの妻たちも、この問題を扱った投稿に目立った反応を示している。

現在40歳のノイアーは、ブンデスリーガのマインツ戦で負った右足の負傷により戦列を離れている。

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バイエルン・ミュンヘンは、守護神が足の腱を部分断裂したと発表しており、今年いっぱいは試合に出場できない見込みだ。

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しかし、このドイツ人GKはここ数日、恋愛事情によってメディアの見出しを飾っている。『ビルト』紙が、14歳年下のアニカとの破局を報じたためだ。2人は約6年間交際し、2023年11月に結婚していた。

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報道によれば、アニカは8月下旬に第2子を出産したが、ノイアーは出産からわずか数日後、結婚生活を終わらせる意向を彼女に伝えたという。一方、別の報道では、破局は10月初めのことで、ノイアーは自宅を出たとされている。

憶測がさらに広がったのは、ノイアーが負傷からの回復期間中に女性理学療法士を伴ってブラジルへ渡ったためだ。『ビルト』紙は、この女性が数カ月前からノイアーと親密な関係にあると伝えている。

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同紙はまた、2人が9月下旬にシチリア島で一緒に過ごし、11月15日にブラジルへ向かったとも報じた。ノイアー本人も女性も、2人の関係について認めていない。

元ドイツ代表主将で1990年W杯優勝メンバーのローター・マテウスは、自身の番組『ローター・テイクス・オフ』でこの問題を取り上げ、破局のタイミングは非常に悪いとの見方を示した。

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マテウスは「マヌエルにとっては残念な状況だが、私生活は誰もが自分の望むように送るべきものだ。ここ数週間に起きたことが、マヌエルの評判にとって良くないのは明らかだ。彼がこの決断を下したわけだが、最適なタイミングではなかったと思う」と語った。

一方のアニカは、自身のTikTokアカウントで、妊娠中の浮気を批判するメッセージを含む動画をリポストした。その中には「妊娠中の女性を裏切るのは、まったく次元の違う悪だ。これは過ちではなく、身勝手で残酷で、敬意を欠いた選択だ」というものもあった。

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また、あるメッセージには「あなたの子どもの母親として、私たちではなく別の女の子を選んだあなたを、決して許さない」という言葉も含まれていた。その後、アニカはリポストした投稿を削除している。

反響は、ドイツの夫婦関係カウンセラー、ルート・マルクヴァルトが投稿した動画にも広がった。マルクヴァルトはその中でノイアーの件に触れ、ひとりで子どもを育ててきた多くの女性が知っている状況だとして批判した。

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この動画には、ヨシュア・キミッヒの妻リナ・キミッヒ、コンラート・ライマーの妻イネス=サラ・ライマーに加え、ノイアーの元恋人ニーナ・ヴァイスも「いいね」を押した。

マテウスは、バイエルンの選手の妻2人の反応について、状況の難しさを理解できるからこそ動画に「いいね」をしたのだろうと理解を示し、アニカ・ノイアーにとって望ましくない状況だと述べた。