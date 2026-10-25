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ニューカッスル・ユナイテッドのマティアス・ヤイスレ監督は、セント・ジェームズ・パークでの厳しい就任初期を過ごすなか、クラブのオーナー陣から強い信頼を示されている。ピッチ上では最近、思うような結果を得られていないものの、このドイツ人指揮官はパブリック・インベストメント・ファンドが掲げる長期構想の中心であり続けている。

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セント・ジェームズ・パークで結束

ヤイスレ監督は、ニューカッスルでの難しい就任初期を乗り切るために必要な全面的な支援を受けられると保証された。今週、PIFの関係者がタインサイドを訪れ、指揮官はクラブ首脳陣の結束を実感した。オーナー側がクラブ運営に積極的に関わる姿勢を踏まえれば、関係者の訪問は珍しくない。それでも、アストン・ヴィラに0-1で惜敗した直後だけに、時宜を得た後押しとなった。

ドイツ人指揮官は、チームの現状と今後の方向性を確認するため、クラブの主要幹部と建設的な話し合いを行った。就任当初からの摩擦や不安定な結果はあるものの、スポーツディレクターのロス・ウィルソンとCEOのデイビッド・ホプキンソンは、自分たちが任命した監督を引き続き強く支持している。首脳陣は新たな戦術的スタイルへの移行には時間がかかると理解しており、クラブがプレミアリーグで欧州大会出場圏の上位に返り咲くことを目指すなか、内部では忍耐が重要なメッセージとなっている。

経営陣は当初から、適応期間は避けられないとの認識を示し、内部の期待値を調整していた。チームの主力選手が万全の状態に戻り、選手たちがヤイスレ監督の具体的な要求に完全に慣れれば、パフォーマンスは向上していくというのが共通認識だ。クリスタル・パレスとの次戦に向け、目先の調子の波に反応するのではなく、長期的な計画に引き続き重点を置いている。

戦術の土台づくり

ロンドン遠征を前に報道陣に対応したヤイスレ監督は、練習場でなお取り組むべき課題があると率直に語った。元レッドブル・ザルツブルク監督は、チームにはまだ発揮できていない大きな可能性がある一方、やるべきことも多いと強調。進捗を具体的な割合で示すことは避け、埋めるべき差が明らかに残っていると認めた。『Chronicle Live』が伝えたコメントで、ヤイスレ監督は「我々には間違いなく、まだ多くの可能性がある。今、何パーセントとは言いたくないが、埋めなければならない差はまだかなりある」と話した。

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「それもまだ取り組んでいることの一部だ。数日前にもクラブの意思決定に関わる人たちに伝えたことだが、グループで練習していると、時にはまだプレシーズンにいるように感じる。ここ数週間はできなかったが、ようやく今はほぼ全選手がピッチにいる。我々のプレーの基本をまだ浸透させている段階なので、時間がかかる。これは過程だ。良い点は、クラブの誰もが現実を見て、それを理解していることだと思う。

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透明性とリーダーシップ

直近の記者会見で、ヤイスレ監督は落ち着いた様子を見せた。会見にはPIFの国際直接投資責任者、ハコボ・ソリスも出席した。こうした高位の幹部の同席は、連帯を明確に示すものと受け止められた。指揮官は、コーチングスタッフと経営陣の関係は、開かれた意思疎通とニューカッスルの将来に向けた共通のビジョンを土台としていると強調した。

「良い点は、彼らと我々コーチングチームの方向性が一致していることだ。以前も言ったが、我々は皆、同じ船に乗っている。隠し事をしない。それが私のリーダーシップのスタイルだ。話すだけではない。人の話を聞くこともリーダーシップだと思う。そして、外に出てチームとして一緒に進むときも、ピッチに立つときも、我々は全力で取り組み、同じ方向を向かなければならない。実際にそうなっている。それは私が誇りに思っていることだ」とヤイスレ監督は付け加えた。

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今後の成功を見据えて

指揮官は、選手たちが非公開の場で見せている勤勉な姿勢が、いずれ勝ち点につながると期待している。現在の練習場でのチーム文化が、順位を上げるために必要な基盤になると確信している。ニューカッスルは結束を保つことで、トップリーグでの過渡期につきものの外部の雑音を避けたい考えだ。

「練習中や週を通じて、その献身的な姿勢、懸命に取り組む姿勢が見られる。そうした要素のすべてが、願わくは成功につながる」と、その男性