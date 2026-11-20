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ニューカッスル・ユナイテッドのマティアス・ヤイスレ監督が、夏の移籍市場でブルーノ・ギマランイスのアーセナル移籍を阻止しようとしたものの、実らなかった経緯を明かした。ブラジル人MFは8月に7500万ポンドでロンドン北部のクラブへ移籍し、セント・ジェームズ・パークでの実り多い4年間に幕を下ろした。

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スペインでの3日間、時間との闘い

8月5日にエディ・ハウの後任となったヤイスレ監督は、スペイン南部のラ・マンガで行われていたニューカッスルのプレシーズンキャンプで、直ちに大きな危機に直面した。

ヤイスレ監督は29歳の主将をチームに引き留めるため、ホテルで話し合った。しかし、 ギマランイスが8月8日にロンドンへ飛び、ミケル・アルテタ監督率いる王者アーセナルに加入するまで、残された時間はわずか3日だった 。

ヤイスレ監督、打つ手が限られていたと認める

土曜日の再会を前に木曜日に開かれた記者会見で、Chronicle Liveが報じたところによると、ヤイスレ監督は説得を試みた時にはすでに手遅れだったと認めた。「ブルーノとは短い時間しか会えなかったが、彼はすでに決断していた。説得するために全力を尽くしたが、彼の決意は固まっていた」と語った。

スペインでの面会を振り返り、ヤイスレ監督はこう続けた。「昨季は彼をリーダーとして頼りにしていた。私たちのチームで彼が担うはずだった役割を説明しようとしただけだ」

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契約成立が近いことは事前に知らされていたものの、監督は自らの行動に悔いはないと話した。「彼はすでに決断していて、そう私に伝えた。私も事前に情報は得ており、知らされていた。それでも最善を尽くすのが私の仕事だ。少なくとも鏡に映る自分に向かって『やれることはやった』と言える」

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ワールドカップ後の激動を経て、主力の相次ぐ退団で変わったニューカッスル

ギマランイスの退団は、サンドロ・トナーリのトッテナム加入やアンソニー・ゴードンのバルセロナ移籍と並び、ニューカッスルにとって痛手となった夏のチーム再編を象徴するものだった。ギマランイスが最後の2シーズンに巻いていたキャプテンマークは、その後ダン・バーンが引き継いだ。

ギマランイスはESPNに対し、ワールドカップ後の激動が決断に影響したと明かした。「あそこで過ごした間、僕は最も愛された選手の一人だったと思う。だから難しい決断だったけど、心の奥では新たな挑戦が必要だと感じていた。ニューカッスルでほぼ5年を過ごして、僕は挑戦を原動力にしていると思うし、新しい挑戦を望んでいた。でも、正直に言えば簡単な決断ではなかった。当時は時間をかけてじっくり考える必要があった。本当に難しかった。ワールドカップの直後で、とても激動の時期だったから、いろいろな意味で難しかった。それでも最終的に移籍を選んだ。ここで幸せだし、ここでの歩みも始まったところだ」

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土曜夕方、王者がニューカッスルの力を試す

ギマランイスは土曜夕方、リーグ戦10試合で9勝を挙げて首位に立つアーセナルとともにセント・ジェームズ・パークへ戻る。12位のニューカッスルには厳しい一戦となるが、ヤイスレ監督は選手たちがプロとして試合に臨むと信じている。「かつてのチームメイトと相手として対戦するのは、これが初めてではない。選手たちは何をすべきかに集中できるだけのプロ意識を持っている。試合が終われば、また友人に戻ればいい」と語った。

ヤイスレ監督は、ホームの観客が番狂わせの力になると期待する。「王者と対戦するなら、それだけで十分なモチベーションになる。私たちはファンの前でホームゲームを戦う。彼らは12人目の選手になれる。ファンは私たちに大きな力と支えを与えてくれる。これは素晴らしい機会であり、大きな挑戦だ」