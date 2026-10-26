マティアス・ヤイスレ、ニューカッスルの悲惨な連敗をついに止めたハーフタイムでの厳しい一言を明かす

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マティアス・ヤイスレは、率いるニューカッスル・ユナイテッドがクリスタル・パレスに2-0で快勝するまでに、心理的な大きな壁を乗り越える必要があったと認めた。ニューカッスルはセルハースト・パークでの慎重な立ち上がりに主導権を握れずにいたが、戦術の立て直しが試合の流れを変えた。d

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ヤイスレ監督、攻撃にブレーキをかけていたと指摘

ニューカッスル・ユナイテッドのマティアス・ヤイスレ監督が、日曜日のクリスタル・パレス戦で2-0の勝利につながったハーフタイムの率直な指示を明かした。ニューカッスルは悔しい敗戦が続くなかでこの試合を迎え、停滞する攻撃を活性化する方法を模索するドイツ人指揮官への重圧も高まり始めていた。ロンドン南部での一戦は、ウィリアム・オスラとハーヴェイ・バーンズのゴールで決着。ニューカッスルはプレミアリーグで7位に浮上した。

ニューカッスルにとって、セルハースト・パークでの勝利は6年ぶりだった。試合後、ヤイスレ監督はハーフタイムに選手たちへ、より大胆にプレーするよう求める必要があったと認めた。レッドブル・ザルツブルクの元監督は、Chronicle Liveが伝えたところによると、「前半はボールを持っていないときのプレーは悪くなかったが、攻撃的な姿勢がなかった。ブレーキをかけていた。後半は動きが出て、勝利に値するプレーができた」と語った。

デディッチが見事な復帰

得点者たちに注目が集まるだろうが、ヤイスレ監督にとって戦術面で最も重要な収穫は、アマル・デディッチのパフォーマンスだったと言える。最近は負傷で離脱していたボスニア代表DFは、右サイドバックとして先発に復帰し、シーズン序盤に圧倒的なプレーを見せた頃の姿を思わせた。両ゴールに深く関わり、バーンズの追加点をアシストした。

ヤイスレ監督は積極的に攻め上がるDFの影響力をすぐさま称賛し、チームの成績が落ち込んだ最近の時期には、その不在が痛手だったと指摘した。「彼がいないのは痛かった。けがの状況を踏まえても、どんどん良くなっている。彼がどれほど大きな影響を与えるかを目にした。私たちのプレースタイルを大いに助けてくれる」と述べた。

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セルハースト・パークでの勝利を受け、結束を求める

試合終了後のニューカッスルのロッカールームは、危機をめぐる声を終わらせる勝利を選手たちが祝う、熱気に満ちた雰囲気だったと報じられている。ヤイスレ監督はチーム内の結束の重要性を強調。成功できるかどうかは、セルハースト・パークでの後半に見せた強度を維持できるかにかかっているとの考えを示した。

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「前半は厳しい展開だった。強度を出していたが、報われなかった。後半はずっと良くなった。全員が一つになれば、この歩みは成功につながる」とドイツ人指揮官は付け加えた。

年末に向けて勢いをつける

ニューカッスルは今、カラバオカップとプレミアリーグで予定されている、重要なエヴァートンとの2連戦に完全に照準を合わせている。マージーサイドへの厳しい2度の遠征は、ニューカッスルが取り戻しつつある勢いを徹底的に試すものとなりそうだ。多忙な冬の日程とクリスマス期間が本格的に始まる前に、ヤイスレ監督が連勝を築く絶好の機会にもなる。