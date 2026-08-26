マグパイズは移籍期間の大詰めを迎える中、なお攻撃陣の補強を探している。第一候補とされるマティアス・フェルナンデス＝パルドの移籍をめぐっては、OSCリールとの交渉が移籍金の見解の大きな隔たりによって停滞しており、そのためエル・ハンヌスがイングランド勢の「ターゲットに入った」とされている。

同クラブはすでに数週間前からこのモロッコ代表のW杯出場選手を視察しており、エル・ハンヌスは新指揮官マティアス・ヤイスレの「求める条件に完璧に合致する」と考えているという。

移籍期間の終盤に攻撃的な選手を高額でニューカッスルへ売却することには、VfBも2025年夏から慣れている。当時はニック・ヴォルテマーデが7500万ユーロでイングランドへ渡った。エル・ハンヌスはその翌日にレスター・シティからレンタルで代役として加入し、5月末に移籍金1500万ユーロで完全移籍となった。ニューカッスルでは、この22歳がすでにプレミアリーグでの経験を積んでいる点が評価されている。

エル・ハンヌスの契約は2030年まで残っており、イングランド復帰となる移籍にも「前向きではないわけではない」とされる。新シーズンに向けた移籍の可能性をめぐる噂は、この夏を通して消えなかった。実際、Bildは6月、エル・ハンヌスがアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップを利用して、新たな雇い主候補に向けて自らをアピールしたいと考えていると報じた。さらに、代理人事務所も変更している。

その少し後には、kickerで、エル・ハンヌスはシュトゥットガルトで出場時間が減っていることに不満を募らせ、いら立っていると伝えられた。というのも、直近のシーズン序盤にはセバスティアン・ヘーネス監督の下でレギュラー組に数えられ、先発メンバーにも定期的に名を連ねていた一方で、シーズンが進むにつれて出場機会は減少し、とりわけプレー時間も短くなっていったからだ。

エル・ハンヌスがモロッコ代表として臨んだアフリカ・カップ後、同大会ではいったんセネガルに敗れながら、その後にグリーンテーブルで最終的に優勝者に認定されたが、ヘーネスは彼をしばしばジョーカーとしてしか起用しなくなった。柔軟性のあるアタッカーは、パートタイムの主力選手となった。

ビラル・エル・ハンヌスにガラタサライ移籍説

この点における一つの転機は、5月のFCバイエルンとのDFBポカール決勝で敗れたこと（0-3）だったとみられている。この試合でエル・ハンヌスは78分になってようやくクリス・フューリヒとの交代で投入された。その直後、ミュンヘン勢に試合をほぼ決定づける2点目が生まれ、途中出場の彼はもはや流れを変えることができなかった。

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その後、過熱した移籍報道は出ていない。ただ、トルコ王者ガラタサライが一時期、彼に関心を示していたようだ。

VfBでの最初のシーズン、エル・ハンヌスは公式戦41試合に出場し、9ゴール7アシストを記録した。先週末のハンザ・ロストックとのDFBポカール4-0の試合では、エル・ハンヌスは22分間プレーした。