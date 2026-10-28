マッテオ・ダムス、絶望的な状況で古巣PSVと対戦。何が起きているのか

ちょうど1週間後、マッテオ・ダムスはクラブ・ブルッヘの一員として、チャンピオンズリーグでかつて所属したPSVと対戦する。しかし、この左サイドバックがフィリップス・スタディオンでプレーする可能性は低いと、『ヘット・ニュースブラット』が伝えた。22歳のダムスがベルギーの現王者で公式戦に出場した時間は、これまでわずか1分だ。

ダムスは8歳でPSVの下部組織に入り、20歳でトップチームに定着した。ベルギー人DFはオランダリーグ優勝を経験し、2024年後半にはユヴェントスやパリ・サンジェルマンとの対戦を含むチャンピオンズリーグ6試合に出場した。

ダムスがPSVとの新契約に署名しようとしていたまさにその時、アル・アハリが約900万ユーロという破格のオファーを提示した。PSVとダムスは金銭面の条件に引かれ、これを受け入れた。

サウジアラビアではAFCチャンピオンズリーグなどで優勝したものの、外国人選手の登録枠の制限もあり、ダムスは完全に定位置をつかむには至らなかった。昨夏、競技面を重視したダムスは、ヤン・ブレイデルスタディオンを本拠地とするクラブと2030年半ばまでの契約を結んだ。

クラブ・ブルッヘは、ベルギーを離れてサンプドリアでのイタリア挑戦を選んだビョルン・マイヤーの後継者として、ダムスを見いだした。将来性のある若手という条件に合致し、主に第一選択肢であるホアキン・セイスの控えを務めながら、必要に応じてすぐに起用できる選手でもあった。

しかし、イヴァン・レコ監督は今のところダムスを起用していない。シーズン最初の3試合では、ダムスはレコ監督のメンバーにすら入らなかった。ジュピラー・プロ・リーグ第4節で初めて、母国リーグでのデビューを期待できる状況になったが、ベンチに座ったまま試合を終えた。その後の2試合でも控えにとどまった。

チャンピオンズリーグとクロッキー・カップでも途中出場の機会がなかったダムスは、先週末、ついにプロ・リーグでデビューした。シント＝トロイデンVV戦でセイスが終了1分前に痛みを訴えてピッチを退いたことで、ダムスはクラブ・ブルッヘのユニフォームを着て初めて出場時間を得た。

「クラブ内部では、ダムスには追いつくための時間が必要だったと言われている」と、『ヘット・ニュースブラット』は出場機会の少なさを説明する。「サウジアラビアでは、フィジカル面のプレーや強度に求められる水準が低かった。だが、現在のクラブ・ブルッヘでは、まさにそこが基本となる。ただ、スタッフと経営陣はダムスに満足している。彼はたくましくなり、周囲のサポートも厚く、精神的にも強い」

「序列で前にセイスがいる中、ポジションを勝ち取るのは容易ではない。だからクラブ首脳陣は現実的に考え、辛抱強く待っている。ただ、あえて推測するなら、ダムス自身はすでにもっと多くの出場機会を望んでいたかもしれない」。いずれにせよ、PSV戦での出場は遠そうだ。「来週水曜日には古巣に向かう可能性が高い。ただし、出場候補というより、古巣の内情を知る存在としての帯同になるだろう」