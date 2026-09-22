「僕たちが一度は怒鳴り合うのは、実際ほぼ毎試合のことです」と、ヴァルデマール・アントンは最近明かしていた。だが、それは彼にとってもセルー・ギラシーにとっても大きな問題ではないという。ボルシア・ドルトムントのDFは、「長い付き合いなので、少し行き過ぎることがあったとしても、ピッチ上で互いに意見をぶつけることもある」と話した。

土曜夜のVfBシュトゥットガルト戦での1-0勝利でも、アントンには再びギラシーに苦言を呈する理由があったはずだ。74分の交代時、このFWはあまりにゆっくりとピッチを後にしたため、新ルールに従って途中出場のファビオ・シウバはピッチに入るまで60秒待たなければならなかった。この短い時間、BVBは数的不利の状態で戦うことになり、ニコ・コヴァチ監督もギラシーの緩慢さにかなり不快感を示していた。

そのためアントンは自らの本業に集中し続けることができた。2年前のドルトムント移籍以降、その突然の移籍を理由に古巣のファンから伝統的にボールに触れるたび激しいブーイングを浴びるこの30歳には、この試合でもやるべきことが多くあった。だが今回も、彼とそのチームを打ち破ることはできなかった。

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ヴァルデマール・アントンはBVB復調の立役者

コヴァチがチームを引き継いで以降、ボルシアの守備陣に守備の仕事が足りないことは決してない。だが指揮官は今や、その能力をチームにほぼ完璧なレベルまで落とし込んでいる。昨季もBVBは34失点でリーグ最高の守備を記録。そして現在も4試合を終えた時点で、ウェストファーレンのクラブは3度のクリーンシートを達成し、2失点でバイエルンと並んで再びトップに立っている。

この成長を個々のパフォーマンスに分解して見れば、アントンが極めて大きな役割を果たしていることに疑いはない。事実上立て続けに負った2度の筋繊維断裂のため、キャリアで初めて長期離脱を強いられた複雑な1年目を経て、アントンはBVBで「完全な安定感」を持つ存在へと成長した。コヴァチも数カ月前にそう評していた。

「守備のリーダー」といった呼ばれ方を本人は好まないものの、指揮官は愛弟子を最大級に称賛する機会を逃さない。直近ではチャンピオンズリーグ開幕戦のビジャレアル戦を前に、コヴァチはアントンについてこう語っている。「彼はリーダーだ。前に出ていく選手だ。24時間365日、サッカーを考え、食べ、眠り、飲んでいる。仲間を支え、決して諦めず、チームのためにすべてを捧げる。模範的な存在だ」

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ヴァルデマール・アントンは2025/26シーズンのBVBで何度先発したのか？

すでに昨季、アントンは見事なシーズンを送り、守備面では今年もシーズン序盤に負傷していた相棒ニコ・シュロッターベックよりも安定していた。「アイアンマン」（コヴァチのアントン評）は非常に高い信頼性と継続性を示し、それは数字にもはっきり表れている。2025/26シーズン、アントンが公式戦47試合のうち欠場したのはわずか3試合。リーグ戦とカップ戦では35試合すべてにフル出場した。

ドイツ代表としてワールドカップに参加していたため、新シーズン開幕前の準備期間はドルトムントの中でも特に短い部類だった。それでも15キャップを誇る代表選手はほとんど何も失わなかった。むしろアントンはその後、中断前とまったく同じ場所から――絶好調そのものの状態で――再スタートを切っている。

継続的に出場できることに加え、アントンをこれほど価値ある存在にしているのは、規律、メンタリティ、忍耐力といった価値観を体現して先頭に立つ点だ。アントンは飾らずにプレーし、容赦なく、そして屈強に守る、生粋のファイターである。中でも際立つ武器へと成長したのが予測力だ。BVBでマッツ・フンメルス以降、これほど賢く、そして成功裏に前へ出て守備できる選手はアントン以外にいなかった。

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ヴァルデマール・アントンは現在、ドイツ最高のセンターバックだ

それはスタッツにも表れている。アントンはデュエル勝率、空中戦勝利数、インターセプト数、クリア数の面でリーグ屈指の選手に数えられる。ドルトムントの安定感にとって欠かせない存在であり、コヴァチ体制下での復調を象徴する一人となっている。今季の力強い立ち上がりと現在のコンディションを踏まえれば、現時点でアントンより優れたドイツ人センターバックはいない。

それだけに、代表再始動の場で彼が決定的な役割を担わないとすれば驚きだろう。コヴァチと同じく、ドイツ代表監督ユルゲン・クロップも、盤石な守備を土台に強みを引き出すサッカーを説いている。アントンは経験豊富で、肉体的にも精神的にも万全の状態にあり、最終ラインを統率できる力強い司令塔であり、若手にとって重要な支えでもある。要するに、クロップが思い描く今後のドイツ代表に不可欠な特性をすべて備えているのだ。

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ユルゲン・クロップ体制のドイツ代表で、ヴァルデマール・アントンはどんな役割を担うのか？

ドイツ代表におけるアントンの競技面での不利は、長期的に見れば、左足の強さとビルドアップ時の見事な対角線のボールかもしれない。その点ではシュロッターベックの方がわずかに適性が高い。とはいえ、バイエルンのヨナタン・ターが依然としてセンターバックの第一候補に固定されていることも、あえて言うまでもないだろうか？

確かなのは、アントン自身が自らを売り込むような言動を多く見せることは期待できないということだ。コヴァチはかつて、「とても落ち着いていて、とても控えめで、とても謙虚だ」とアントンを評し、こう続けていた。「自分のエゴを後ろに置き、チームを前面に出す。とにかく素晴らしい」。ドイツ代表内での競争状況がアントンにとってどう展開していくかは、時間が教えてくれるだろう。とはいえ、現在リーグ首位に立つBVBでは、もはや誰ともその争いをする必要はない。

ヴァルデマール・アントン：BVBでの成績