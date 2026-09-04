ブライトン＆ホーヴ・アルビオンのマッツ・ウィーファーが当面起用できない状況になったと、指揮官のファビアン・ヒュルツェラー監督が金曜日の記者会見で明かした。オランダ人MFは「奇妙な形で」負傷したと、指揮官の説明を受けてイングランドのメディアは伝えている。

事態が起きたのは、先週日曜日のチェルシー戦（3-4で敗戦）だった。オランダ代表として15試合に出場しているウィーファーは80分でプレー続行が不可能となり、コスティーニャと交代した。ヒュルツェラー監督がその経緯を説明している。

ドイツ人指揮官は「マッツは顔にボールを受け、その影響で一瞬、自分の体をコントロールできなくなった。ボクシングで打たれたような感じに少し似ていた」と語った。「その結果、彼の脚が不自然な位置に入ってしまった。それでこの負傷につながった」

「幸い深刻ではない。彼は頭を押さえ、立ち上がって、その後で膝に触れていた。選手たちはそう説明してくれた。ただただ奇妙で不運な負傷だった。私がこれまで見た中でも、最も奇妙なケースのひとつだ」

そのため、ウィーファーは今後しばらく戦列を離れる。「少なくとも次の代表ウィークまではマッツを欠くと見ている。本当に非常に不運だ」とヒュルツェラー監督は話した。

つまり、シャビの下でのオランダ代表の最初の試合には、ウィーファーは少なくとも帯同できないことになる。大きな痛手だ。というのも、彼はこの夏のワールドカップのメンバーには入っており、新しい代表監督の下ですぐに存在感を示したいと考えていたはずだからだ。

また、ウィーファーはブライトンのリーズ・ユナイテッド戦、コヴェントリー・シティ戦、マンチェスター・ユナイテッド戦、アーセナル戦も欠場する見通しだ。代表ウィーク明けの10月10日、サンダーランド戦で試合メンバーに復帰するとみられている。