マッサーロ「キャプテン（バレージ）は私たちに大きな遺産を残してくれた。彼が私たちに伝えてくれたものを、私たちも伝え続けなければならない」

calciomercato.comでの発言は以下の通り。

「皆さんが感動しているなら、私がどれほどか想像してみてください。私たちが話しているのは、受け継がれてきたものです。ミラネッロに入った日から多くのことを教えてくれた人たちが、私に伝えてくれました。帰属意識、献身、敬意、誠実さ、規律です。私は5年間、イモルターリ、インヴィンチービリと呼ばれたチームの一員でした。今は、この素晴らしいプロジェクトを立ち上げた私たちのキャプテンのおかげで、インスペラービリのアンバサダーを務めています。そして、先見の明と

夢

を持つ人たちにも感謝しなければなりません。それこそが、インスペラービリの誕生、そしてイタリア、欧州、世界で勝利を収めたインヴィンチービリ、イモルターリによるベルルスコーニ時代の始まりを物語っています。ミランはこれを続けなければなりません。また、マーケティングの面で長年私たちを支えてくれているBMWの協力にも感謝します。

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キャプテンは私たちに大きな遺産を残してくれました。彼が私たちに伝えてくれたことを、私たちも伝え続けなければなりません。特に、スポーツをする人だけでなく、日々成長し、未来を担う若者たちに伝えていかなければなりません。改めて感謝します。決勝ではプレーできることを願っています。いつもベンチに置かないでください。今年は、いつものようにピッチに送り出してもらえれば、少なくとも10分間で違いを生み出すと約束します」