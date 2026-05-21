マックス・ホイベルツが明かす：この3人の世界的スター選手は、AZへの移籍寸前だった

南米出身のアンヘル・ディ・マリア、アレクサンドル・パト、フィリペ・コウチーニョは、マックス・ホイベルツがテクニカルディレクターを務めた時代、AZの獲得候補だった。退任するホイベルツ氏が『ノールトホラント・ダグブラッド』紙に語った。

55歳のホイベルツ氏は10年間AZのスポーツ政策を担当し、いくつかの好機を逃した。

「例えばヤン・ポール・ファン・ヘッケが思い浮かびます。獲得したかったのですが、ブライトンが介入し、彼はそのクラブへ移りました」とヒューベルツ氏は語る。同氏はFCヴォレンダム時代にオランダ代表ミッキー・ファン・デ・ヴェンも欲しかったという。

国外、特に南米でも多くのスター獲得を逃した。

「ディ・マリアはマルセル・ブランズが交渉していた。パトもディック・シェルンガが巨額移籍金を用意したが、本人はACミランを選んだ。残念だ」

「リオデジャネイロでフィリペ・コウチーニョの代理人と会ったのは、彼が15歳のときだった」とホイベルツは振り返る。

それでもホイベルツが最も誇りに思うのは、AZに連れてきたFWたちだ。ヴィンセント・ヤンセン、ウォウト・ウェグホルスト、ヴァンゲリス・パヴリディス、トロイ・パロット。