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F1スターのマックス・フェルスタッペンは、PSVのファンとして知られるが、ほかにも2クラブを熱心に応援していると明かした。4度の世界王者は、マンチェスター・ユナイテッドとバルセロナのファンでもあると、TalkSPORTに語った。

フェルスタッペンは「本当に心を寄せているのはどこか」と問われた。ヨス・フェルスタッペンの息子である29歳は「それぞれ違うリーグでプレーしているでしょう？」と答えた。「昔、父が僕をPSVに連れていってくれた。当時、父にはフィリップスとのつながりがあったんだ」

「あのクラブのメンタリティーが好きで、だから愛着を感じている。同時に、バルセロナ、ヨハン・クライフ……。オランダ人のサッカーファンとしては、強い縁、強いつながりがある。彼は僕たちがこれまでに擁した最高の選手だ」

「バルセロナのプレースタイルが好きで、あのクラブも僕の心の中にある。それにプレミアリーグもとても好きだ。競争力のあるチームがたくさんいるからね」

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「そして、やっぱりお気に入りのクラブを一つ選ぶものだ。良い時も悪い時もね。僕にとってはユナイテッドだ。今は少し苦戦しているけれど、それでも彼らを支え、できる限りの方法で応援しなければならない」とフェルスタッペンは語った。

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いずれにせよ、フェルスタッペンには今週末、楽しみな試合がいくつもある。マンチェスター・ユナイテッドはリヴァプールとのアウェー戦に臨み、バルセロナはビジャレアルを迎え、PSVはNECとの対戦のためナイメーヘンへ向かう。

ただ、フェルスタッペンはハイライトで見るしかないだろう。今週末にはラスベガス・グランプリが予定されている。

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その後、F1シーズンが終わるまでにあと2レースが行われる。11月29日のカタールでのレースと、12月6日にアブダビで行われる最終グランプリだ。

直近5レースのうち3レースで優勝したフェルスタッペンだが、今季はもう5度目の世界王者に輝くことはできない。今月初め、20歳のメルセデスのドライバー、キミ・アントネッリが正式に最高の座に就いた。